La inseguridad en Bogotá no da tregua: robaron camioneta con niña de 7 años adentro y la Policía logró su rescate tras poderoso operativo

En la noche del 6 de abril, una familia bogotana del barrio Monterrey, en la localidad de Suba, hizo un llamado urgente: su hija de 7 años había sido secuestrada. Llevaba puesta una pijama blanca, una chaqueta morada y unos zapatos rosados. La familia acababa de llegar a casa en su camioneta, una Nissan X-Trail de color champaña. Sin embargo, lo que parecía el fin de la jornada se convirtió en un infierno cuando, al intentar parquear el vehículo en su patio, delincuentes los abordaron, amenazaron, hirieron y se robaron el vehículo.

Todo en cuestión de segundos. La menor seguía dormida en la parte de atrás cuando los delincuentes arrancaron. El aviso a las autoridades fue inmediato. Como primera respuesta, la Policía Nacional desplegó un operativo integral en el que participaron el Gaula de la Policía, el Gaula del Ejército adscrito a la Brigada 13 y, además, iniciaron una búsqueda aérea con ayuda de un helicóptero conocido como El Halcón.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró: “desde el momento en que fue reportado al 123 que en medio del robo de un vehículo en Suba los delincuentes se habían llevado a una niña de 7 años, se desplegaron todas las capacidades para rescatarla sana y salva y entregársela a sus padres”. Según el mismo comunicado, la menor fue encontrada sana y salva dentro del vehículo, que fue abandonado por los delincuentes en otro barrio y localidad de la ciudad: Nicolás de Federmán, en Teusaquillo.

Vista del vehículo desde el helicóptero Halcón. FOTO: POLICÍA.

“La niña ya se encuentra con sus padres. Gracias a la fuerza pública por el despliegue; vamos a encontrar a los responsables de este hecho y a llevarlos ante la justicia”, añadió el alcalde de la ciudad. La menor no presentaba heridas. Además, según reportes de las autoridades, había estado dormida durante toda la noche, por lo que ni siquiera se habría dado cuenta de lo sucedido. Galán aseguró que la Secretaría de Seguridad de Bogotá también jugó un papel importante:

“Inmediatamente conoció la Policía este hecho, activó todo el esfuerzo de la Policía Metropolitana, e incluso los turnos que estaban saliendo se mantuvieron para dedicarse a buscar este vehículo. Se desplegaron todos los recursos necesarios para que pudiéramos tener presencia en toda la ciudad y localizar la camioneta”.

El alcalde insistió en que desplegarán un operativo para encontrar a los responsables del hurto y secuestro. Mientras tanto, los ciudadanos de la capital han expresado su descontento, pues no es el primer caso de tal naturaleza que se presenta en las últimas semanas: la inseguridad en Bogotá se está volviendo frecuente.