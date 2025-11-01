Secuestraron a empresario y esposo de funcionaria de la Alcaldía de Miranda, Cauca

El secuestro del reconocido empresario de 49 años, Carlos Fernando Caicedo Duque, se registró en la Avenida Centenario, en zona urbana del municipio de Miranda (Cauca). De acuerdo con versiones preliminares, hombres armados lo obligaron a subir a un vehículo y se lo llevaron con rumbo desconocido.
El hecho ocurrió cuando su esposa, Isabel Cristina Cardona, actual secretaria de Gobierno de Miranda, se había bajado del carro para visitar a unos familiares. Minutos después, los sujetos interceptaron al empresario y se lo llevaron a la fuerza.