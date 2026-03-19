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Primeras imagenes de la reseña de Manrique y Manzur tras ingreso a prisión por caso UNGRD

Karen Manrique fue registrada en la cárcel El Buen Pastor. Manzur, por su parte, en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional.

  • Karen Manrique y Wadith Manzur fueron reseñados tras su captura por posible corrupción. Foto: redes sociales.
    Karen Manrique y Wadith Manzur fueron reseñados tras su captura por posible corrupción. Foto: redes sociales.
El Colombiano
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hace 4 horas
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Se conocieron las primeras imagenes de reseña de los congresistas Karen Manrique y Wadith Manzur tras ser ingresados al sistema carcelario, en medio de la investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En el caso de la congresista ya fue registrada en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, donde quedó recluida en el pabellón 9, según lo dispuesto por las autoridades.

De manera paralela, el senador Wadith Manzur, también vinculado al proceso, fue ingresado a la Escuela de Carabineros de Bogotá, centro de reclusión asignado por el Inpec.

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema dispuso la detención preventiva de ambos luego de acusarlos de cohecho impropio, tras tres sesiones extraordinarias realizadas el 11 de marzo.

La investigación apunta a que los congresistas habrían manipulado contratos de la UNGRD para favorecer al gobierno de Gustavo Petro en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

Además de Manzur y Manrique, la Corte mantiene bajo investigación, pero en libertad, a los congresistas Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera.

Según la Corte, en varias reuniones se habría definido que los legisladores recibirían beneficios a cambio de su apoyo. Se trataba de la agilización de contrataciones y obras de interventoría de tres proyectos en los departamentos de Córdoba, Arauca y Bolívar.

El tribunal señala que existe abundante evidencia que sugiere que los congresistas habrían participado en cohecho impropio estableciendo incluso los montos que recibirían del Ejecutivo.

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