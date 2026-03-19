Primeras imagenes de la reseña de Manrique y Manzur tras ingreso a prisión por caso UNGRD

Se conocieron las primeras imagenes de reseña de los congresistas Karen Manrique y Wadith Manzur tras ser ingresados al sistema carcelario, en medio de la investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En el caso de la congresista ya fue registrada en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, donde quedó recluida en el pabellón 9, según lo dispuesto por las autoridades.

De manera paralela, el senador Wadith Manzur, también vinculado al proceso, fue ingresado a la Escuela de Carabineros de Bogotá, centro de reclusión asignado por el Inpec.