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Video | Indignación por grupo de “satánicos” que irrumpieron en la misa de la iglesia de San Francisco en Bogotá

Las autoridades fueron alertadas de lo ocurrido y llegaron al templo para controlar la situación y contener a los manifestantes.

  • Un grupo de personas autodenominadas “satánicas” marcharon en Bogotá durante un Viernes Santo. FOTOS: Capturas de video
    Un grupo de personas autodenominadas “satánicas” marcharon en Bogotá durante un Viernes Santo. FOTOS: Capturas de video
  • Video | Indignación por grupo de “satánicos” que irrumpieron en la misa de la iglesia de San Francisco en Bogotá
El Colombiano
El Colombiano
04 de abril de 2026
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Indignación y rechazo ha causado una situación que se presentó este Viernes Santo, cuando un grupo de personas denominadas “satánicas” irrumpió en una misa realizada en la Iglesia de San Francisco, ubicada en el centro de Bogotá.

Videos publicados en redes sociales revelan los momentos en que los protestantes gritaban palabras soeces al mismo tiempo en que usaban cadenas con símbolos religiosos, prendas de látex y maquillajes oscuros.

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Algunos denunciaron que ellos intentaron realizar algunos cánticos mientras los feligreses católicos trataban de cerrar las puertas del templo para evitar ser interrumpidos durante el Viacrucis.

Sin embargo, la situación se salió de control y obligó a la Policía Nacional a hacer presencia en la iglesia para contener a los manifestantes y permitir el transcurso del acto religioso. El grupo también realizó una marcha por la carrera Séptima, utilizando imágenes de figuras religiosas.

El Artículo 19 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla, de manera individual o colectiva, y asegura que todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Esto se enmarca en los principios de un Estado colombiano catalogado como laico, sin superioridad legal de ninguna religión.

Los religiosos también están amparados por el Artículo 18, el cual establece que ninguna persona será molestada por sus convicciones o creencias, ni obligada a revelarlas, ni forzada a actuar en contra de su conciencia.

Las autoridades no han emitido pronunciamiento alguno sobre lo ocurrido, que hasta el momento es tema de debate en redes sociales debido a la libertad de expresión y el derecho a ejercer la actividad religiosa.

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