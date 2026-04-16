Por cuarta vez le niegan la libertad a Sandra Ortiz, exconsejera de Petro

Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones del Gobierno de Gustavo Petro, continuará privada de la libertad luego de que este jueves un juzgado de Bogotá negara, una vez más, su solicitud de excarcelación por vencimiento de términos. Se trata de la cuarta ocasión en la que la exfuncionaria intenta recuperar su libertad en medio del proceso penal que enfrenta por su presunta participación en el direccionamiento de recursos públicos dentro del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En su decisión, el juzgado concluyó que no se cumplían los requisitos legales para conceder la libertad solicitada por la defensa. El despacho estableció que, si bien han transcurrido 222 días desde la presentación del escrito de acusación sin que se haya iniciado el juicio oral, este cálculo debía ajustarse al descontar varios periodos atribuibles a aplazamientos solicitados por la propia defensa.

En febrero pasado, la Corte Suprema de Justicia también rechazó una acción de tutela presentada por su defensa, con la que buscaba tumbar una decisión anterior que le había negado la libertad por vencimiento de términos, adoptada el 21 de enero por un juzgado de control de garantías de Bogotá. En esa oportunidad, la Sala Laboral del alto tribunal declaró improcedente la tutela al considerar que no se cumplía el requisito de subsidiariedad. “Declarar improcedente la acción de tutela frente a la decisión proferida por el juzgado 79 penal municipal de control de garantías de Bogotá, mediante la cual se negó la solicitud de libertad por vencimiento de términos, por incumplimiento del requisito de subsidiariedad”, se lee en la decisión firmada por el magistrado Carlos Roberto Solórzano. Con este nuevo revés judicial, la exconsejera permanecerá recluida en la Escuela de Carabineros de la Policía, al norte de Bogotá, donde se encuentra desde el 18 de diciembre de 2024. Ortiz fue capturada y posteriormente acusada por la Fiscalía de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias en servidor público.

Lea también: Caso UNGRD: jueza niega libertad por vencimiento de términos a Sandra Ortiz Su caso es uno de los más relevantes dentro de las investigaciones por corrupción en la UNGRD, al punto de que fue la primera funcionaria del gobierno Petro en ser privada de la libertad en el marco de este escándalo. Según la Fiscalía, Ortiz habría actuado como intermediaria en la entrega de sobornos por un monto cercano a los 4.000 millones de pesos, destinados a los entonces presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, con el propósito de facilitar el trámite de reformas del Gobierno en el Congreso. De acuerdo con el ente acusador, uno de los episodios clave ocurrió el 12 de octubre de 2023, cuando la exfuncionaria, presuntamente, recibió una maleta con 1.500 millones de pesos en efectivo en un apartamento del centro de Bogotá. El dinero, según la investigación, le habría sido entregado por los entonces directivos de la Ungrd, Olmedo López y Sneyder Pinilla Álvarez. Posteriormente, Ortiz habría trasladado el dinero en un vehículo oficial hacia el norte de la ciudad para entregárselo al entonces presidente del Congreso, Iván Name Vásquez. Siga leyendo: Detalles inéditos de la demanda que busca “muerte política” de nueve congresistas salpicados en escándalo de la UNGRD Estos hechos hacen parte del expediente que avanza en su contra y que, por ahora, la mantiene privada de la libertad mientras se define el inicio del juicio oral y el rumbo del proceso judicial en su contra.

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