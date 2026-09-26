“Se está cerrando la puerta a una burla a las víctimas”: Miller Soto sobre el final de la gestoría de paz de Mancuso

La medida se produjo después de que la Sección Primera del Consejo de Estado suspendiera provisionalmente, en agosto, la Resolución 244 de 2023, mediante la cual el entonces presidente Gustavo Petro había designado gestor de paz a Mancuso.

“Este gobierno ha dicho que cualquier proceso de sometimiento o desmovilización tendrá que pasar por la ley, por las instituciones y por las autoridades competentes. Colombia lo sabe. Las víctimas tienen que estar en el centro de este tipo de procesos”, afirmó el funcionario.

El Gobierno Nacional retiró formalmente el papel de gestor de paz a Salvatore Mancuso, mediante la Resolución 429 de 2026, firmada por el presidente Abelardo de la Espriella. La decisión fue informada por Miller Soto, portavoz del mandatario.

El tribunal cuestionó que la resolución no estableciera con precisión el límite temporal de la designación, las actividades que debía desarrollar Mancuso ni el territorio en el que debía ejercer sus funciones. La decisión del Consejo de Estado fue una medida cautelar y no una anulación definitiva del acto administrativo.

La Resolución 244 establecía que Mancuso debía aportar su conocimiento y experiencia al diseño de procesos de desarme colectivo de grupos armados ilegales, con prioridad en las zonas donde había desarrollado su actividad criminal. También contemplaba su comparecencia ante las autoridades judiciales y la presentación de informes sobre sus actividades.

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Según el Gobierno de De la Espriella, el retiro de la designación responde a lo resuelto por el Consejo de Estado y reafirma que las actuaciones relacionadas con la política de paz deben ajustarse a la ley y respetar los derechos de las víctimas. El Gobierno también señaló que la decisión no pone fin a los procesos judiciales ni a las obligaciones que Mancuso mantiene ante la justicia.

“En la era de El Tigre no se toleran dinámicas que beneficien al victimario en detrimento de las víctimas”, afirmó Soto.

Mancuso fue uno de los principales comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y había sido designado gestor de paz en agosto de 2023.