¿Sabía que la distancia entre droguerías está regulada? Fallo judicial determinó que debe volver a ser de 75 metros

Una decisión del Ministerio de Salud, fruto de un pleito judicial que perdió, generó un cambio para miles de droguistas detallistas en Colombia, que son los propietarios o administradores de una droguería o farmacia de barrio. La entidad expidió la Resolución 001999 del 28 de agosto de 2026, publicada en su Diario Oficial el pasado 31 de agosto, mediante la cual derogó la Resolución 820 de 2026 y reconoció la vigencia del Decreto 3554 de 2008.
En palabras más prácticas, lo anterior significa para ese sector que vuelve a aplicarse la regla de los 75 metros para las droguerías; es decir, que entre cada establecimiento debe haber esa distancia. Con ello, el Minsalud busca establecer nuevamente un marco claro frente a las reglas relacionadas con las distancias, asunto que durante los últimos meses había generado preocupación e incertidumbre entre los droguistas.
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La decisión se produjo después de una batalla jurídica adelantada por la Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas (Asocoldro), organización que llevó ante los estrados las inquietudes del sector frente a las disposiciones que regulaban la apertura y el traslado de farmacias.