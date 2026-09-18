Plan de choque para recuperar el sistema está “listo” para implementar: viceministra de Salud

La viceministra de Protección Social, Marcela Brun, hizo un importante anuncio para el sistema de salud. La funcionaria dijo que la primera fase del llamado “plan de choque” para estabilizar el sector está “prácticamente lista” y que esperan darle inicio formal antes de que termine el mes de septiembre. La noticia la dio en medio de su participación en el AFI Summit organizado esta semana por la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo en Colombia (Afidro).
Brun señaló que ese plan “lo hemos venido socializando o conversando con algunos de los actores del sistema”, el cual “se arrancó a diseñar, incluso, antes de que entráramos en pleno en el Gobierno el 7 de agosto”. Según dijo, “lo venía trabajando (la Asociación Colombiana de) Sociedades Científicas, la Cuenta de Alto Costo y un grupo de expertos que, en su momento, se ofrecieron para esta labor”.
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“Nosotros desde el Ministerio (de Salud) hemos tomado ese trabajo, hemos tomado ese liderazgo para poder asumir todo lo que implica tomar los datos, transformar esos datos y poder construir la ruta de acceso para los pacientes que, a partir de esos consensos con las sociedades científicas y los expertos, han determinado que son los de mayor riesgo”, apuntó la viceministra.
En ese sentido, explicó que se estableció una ventana de oportunidad “donde se caracterizaron los pacientes para definir cuáles eran aquellos que, si no intervenimos muy rápidamente, lo que va a pasar es que tienen un riesgo de vida mayor y por eso necesitamos arrancar por ahí”. Es decir, iniciar por los pacientes más críticos.