Padre de Abelardo de la Espriella es sometido a una cirugía de corazón abierto en Bogotá

Con una oración publicada en su cuenta de Instagram, el padre del presidente Abelardo de la Espriella, el señor Abelardo de la Espriella Juris, informó que este lunes 21 de septiembre está siendo sometido a una intervención quirúrgica en Bogotá.
El también abogado, de 73 años y oriundo de Sahagún, Córdoba, pidió a sus seguidores en la red social que oren por su salud y para que todo salga bien durante su cirugía de corazón abierto, que tiene lugar en la Fundación CardioInfantil, también conocida como LaCardio.
“Hoy 21 de septiembre de 2026 me operan de corazón abierto. Ruego a mis seguidores que oren por mí, para que siga divirtiéndolos. Chao Pescao”, escribió el padre del presidente en sus redes sociales, al mismo tiempo que compartió una oración titulada “Oración por la sanación de Abelardo de la Espriella Juris”. En la publicación también se observa que usa una camiseta blanca con la frase: “Firme por la patria”.