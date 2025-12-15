Pacientes piden medidas cautelares ante la CIDH por “grave vulneración” de la salud

El activismo judicial por intentar salvar el sistema de salud sigue avante. Este lunes la Asociación Colombiana de Enfermos Hepáticos y Renales (Acehr) presentó la solicitud formal de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La organización apeló a esta instancia por lo que considera una “grave vulneración del derecho fundamental a la salud de los pacientes trasplantados, hepáticos, renales, entre otras patologías en Colombia”.
Le puede interesar: Crisis de la salud: Acemi y la Andi piden a MinSalud incremento de UPC de 15 a 17 %.
El documento advirtió hechos que la asociación señaló como “una crisis sanitaria sin precedentes, por fallas estructurales, muertes evitables y un deterioro progresivo en la salud, bienestar y la calidad de vida de los pacientes”.