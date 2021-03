Uno de los estudios fue publicado en la revista Nature el pasado 15 de marzo, y sugiere que la variante B.1.1.7 (conocida como la británica) no solo es más transmisible, sino que también puede causar una enfermedad más grave. “Esto significa, entonces, que estamos en un mayor riesgo si estas variantes llegan a colonizar a nuestra población”, acota Gustavo Gámez. De acuerdo con información enviada a EL COLOMBIANO por el INS, hasta el momento, no se ha evidenciado la circulación de la variante británica ni sudafricana en el país.

¿Esto qué significa?, ¿deberíamos preocuparnos por la circulación de esta variante en el país? Como explica Gustavo Gámez , profesor de la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia, “esta variante (P.1) ha sido catalogada como una cepa emergente del coronavirus SARS-CoV-2 de alta preocupación y cuidado, al igual que las variantes británica y sudafricana. De estas, en diciembre y enero, solo sabíamos que eran más transmisibles. Pero al día de hoy, ya han sido reportados los primeros estudios en donde se indica que también son más agresivas, más letales, que no distinguen edad ni género y que escapan del efecto de las vacunas”.

¿Por qué surgen variantes?

Entonces, ¿qué hago?

Algo que no debe olvidar es que a pesar de que el virus tenga algunas modificaciones, su manera de transmitirse sigue siendo la misma. “La única forma de contagio que existe es por contacto entre personas. Por las gotículas de la saliva o el moco, de modo que el aumento de contagio se da por caída en las medidas de autocuidado. No importa la variante, todas se controlan igual”, acota Mercado.

Las tres fuentes consultadas para este artículo concuerdan en que hay que reforzar las medidas de autocuidado y la vigilancia genómica.

“Este virus es como estar andando en la oscuridad y querer defenderse de lo que no se ve. Debemos extremar las medidas pensando que conocidos y no conocidos podrían ser un riesgo debido a que la presencia de mutaciones en el virus solamente se pueden identificar a través de exámenes moleculares complejos. Así que hay que pecar de desconfiado y poner en nuestra mente que hay una variante que tiene mayor riesgo. Lamentablemente, hemos visto que se ha bajado la guardia sorprendentemente”, agrega el investigador Acosta.

El Centro de Control y Prevención de Enfermedades Infecciosas de EE. UU. (CDC) explica en su sitio web las claves para no bajar la guardia. Lo primero es usar una mascarilla segura y cómoda, para que cubra nariz, boca y parte del mentón, y pueda permanecer con ella el tiempo necesario. Si es un tapabocas de tela debe tener dos capas de tela no tejida y un filtro en la mitad. También debe quedar ajustada a la cara sin dejar espacios a los lados, permitir respirar fácilmente y “si se tiene que acomodar la mascarilla constantemente, quiere decir que no ajusta correctamente y quizá deba buscar otro tipo o marca”, recomienda el CDC.

Publicidad

Lo segundo es evitar los espacios aglomerados y mal ventilados, ¡pero en serio!, solo visite bares, restaurantes, gimnasios y otros establecimientos que permitan las ventanas abiertas y la circulación de aire fresco.

Luego, asegúrese de lavarse muy bien las manos, al menos, en estas situaciones descritas por el CDC: “Antes de comer o preparar la comida, antes de tocarse la cara, después de ir al baño, después de salir de lugares públicos, después de sonarse la nariz, toser o estornudar, después de manipular su mascarilla, después de cambiar pañales, después de cuidar a una persona enferma y después de tocar animales o mascotas”.

Finalmente, esté atento a las personas con las que comparte de forma cercana de forma presencial y escuche su cuerpo y síntomas. Ante la aparición de fiebre, tos, dificultad para respirar, consulte a su proveedor de salud y quédese en casa. Recuerde cuidarse para no contagiarse de este coronavirus, que es otra forma de evitar que mute y aparezcan con esos cambios nuevas variantes y cepas