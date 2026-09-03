Supersalud nombró a nuevo interventor de Emssanar EPS: será el séptimo en cuatro años

La superintendente de Salud María Andrea Godoyposesionó esta semana a Javier Alonso Álvarez como nuevo agente especial interventor de la EPS Emssanar. Se trata de una nueva rotación de la dirección de la aseguradora que apera en el suroccidente del país, que acumula cuatro años bajo medida administrativa y seis cambios de gestor previos. La entidad fue intervenida en mayo de 2022, durante el gobierno de Iván Duque.
El nombramiento de Álvarez se produce después de la destitución de Julio César Rey. El Comité de Medidas Especiales de la Supersalud, en sesión del pasado 31 de agosto, recomendó el relevo al evidenciar incumplimientos en el ejercicio de las funciones asignadas y la necesidad de fortalecer la conducción de la intervención.
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Emssanar, que presta servicios a 1.651.783 afiliados en seis departamentos —con mayor presencia en Valle del Cauca, Nariño, Putumayo y Cauca—, ha visto pasar por su dirección interventora a siete funcionarios distintos, sin que hasta el momento se haya logrado estabilizar su operación.