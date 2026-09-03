Supersalud nombró a nuevo interventor de Emssanar EPS: será el séptimo en cuatro años

La superintendente de Salud María Andrea Godoyposesionó esta semana a Javier Alonso Álvarez como nuevo agente especial interventor de la EPS Emssanar. Se trata de una nueva rotación de la dirección de la aseguradora que apera en el suroccidente del país, que acumula cuatro años bajo medida administrativa y seis cambios de gestor previos. La entidad fue intervenida en mayo de 2022, durante el gobierno de Iván Duque. El nombramiento de Álvarez se produce después de la destitución de Julio César Rey. El Comité de Medidas Especiales de la Supersalud, en sesión del pasado 31 de agosto, recomendó el relevo al evidenciar incumplimientos en el ejercicio de las funciones asignadas y la necesidad de fortalecer la conducción de la intervención. Le puede interesar: ¿Sabía que la distancia entre droguerías está regulada? Fallo judicial determinó que debe volver a ser de 75 metros. Emssanar, que presta servicios a 1.651.783 afiliados en seis departamentos —con mayor presencia en Valle del Cauca, Nariño, Putumayo y Cauca—, ha visto pasar por su dirección interventora a siete funcionarios distintos, sin que hasta el momento se haya logrado estabilizar su operación.

El nuevo interventor deberá presentar, durante su primer mes de gestión, un diagnóstico integral y un plan de trabajo que defina la ruta para revertir las dificultades financieras y operativas de la aseguradora. La apuesta de la superintendencia es que las decisiones tomadas durante la intervención se traduzcan en mejora concreta en la atención a los pacientes y en la oportunidad de los servicios. La designación se enmarca en el esfuerzo de la autoridad sanitaria por normalizar la gestión de las EPS intervenidas, en medio de la rotación de interventores ante la persistencia de problemas de sostenibilidad, pago a la red y continuidad en la prestación.

Vale recordar que Álvarez es contador público y magíster en Administración (MBA), con cerca de 20 años de experiencia en cargos de dirección financiera y administrativa en el sector salud, con trayectoria en aseguramiento, administración de recursos, sostenibilidad financiera y gestión institucional.

Emssanar: parte de los retos de la Supersalud

Este es la primera gran decisión que toma la superintendente María Andrea Godoy, quien se posesionó en el cargo el pasado 25 de agosto y quien dentro de sus retos tiene el seguimiento de las seis EPS que permanecen bajo intervención: además de Emssanar, son Nueva EPS, Famisanar, Asmet Salud, Servicio Occidental de Salud (SOS), Emssanar y Capresoca. El escenario que está enfrentando incluye además un aumento de las reclamaciones de los usuarios. Según el informe citado de Así Vamos en Salud, durante 2025 se registraron 2’048.435 peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, de las cuales 60 % correspondió a EPS intervenidas.

En el mismo año se contabilizaron 312.573 acciones de tutela relacionadas con la protección del derecho a la salud. La cifra representa un aumento cercano al 100 % frente a 2022 y de 54 % respecto de 2019. El acceso a medicamentos también está entre los asuntos que deberá vigilar la nueva administración. Durante el denominado “Plan 100”, la Superintendencia reportó 144 actividades de inspección, vigilancia y control realizadas entre el 19 y el 27 de mayo en 33 ciudades y municipios de 25 departamentos. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué está pasando con Emssanar EPS y quién es el nuevo interventor? Emssanar EPS continúa bajo intervención de la Supersalud y ahora está a cargo de Javier Alonso Álvarez, quien reemplazó a Julio César Rey. Álvarez deberá presentar un diagnóstico integral y un plan de trabajo durante su primer mes para enfrentar las dificultades financieras y operativas. ¿Por qué la Supersalud cambió al interventor de Emssanar? La Supersalud decidió relevar a Julio César Rey después de identificar incumplimientos en sus funciones y considerar necesario fortalecer la dirección de la intervención. El cambio busca mejorar la gestión de Emssanar y avanzar en la solución de sus problemas financieros y operativos. ¿Qué deben saber los afiliados de Emssanar sobre la nueva intervención? Los afiliados de Emssanar deben estar atentos a la continuidad y oportunidad de los servicios de salud mientras avanza la intervención. La Supersalud espera que la nueva administración mejore la atención, el acceso a servicios y la relación de la EPS con su red de prestadores. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta Emssanar EPS? Emssanar enfrenta dificultades financieras y operativas, además de retos relacionados con el pago a la red y la continuidad de los servicios. La EPS lleva varios años intervenida y ha tenido múltiples cambios de gestor, sin alcanzar todavía una estabilización de su operación.