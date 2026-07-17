Bogotá fue escenario de un partido de fútbol a 196 metros de altura: el desafío que busca un récord mundial

La capital colombiana volvió a ser escenario de un evento deportivo fuera de lo común. Este viernes se disputó el primer partido de fútbol en la cima de la Torre Colpatria, una iniciativa que busca establecer el récord del encuentro futbolístico jugado en la parte más alta de un edificio.
La innovadora propuesta reunió a dos equipos de tres jugadores cada uno, que se enfrentaron sobre una cancha especialmente instalada en la terraza del emblemático edificio. Para garantizar el desarrollo del juego y la seguridad del espectáculo, el escenario contó con una red perimetral que evitó que el balón saliera del campo.
La Torre Colpatria, uno de los edificios más representativos de Bogotá, tiene 196 metros de altura y 50 pisos. Sumada la ubicación geográfica de la capital colombiana, el partido se disputó a 2.836 metros sobre el nivel del mar, un aspecto que reforzó el carácter único del desafío.