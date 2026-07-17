Wadith Manzur le pidió a la Corte que le permita salir de la cárcel para posesionarse como senador el 20 de julio

Wadith Manzur, en prisión mientras avanza la investigación en su contra por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), está haciendo todo lo posible para poder posesionarse este 20 de julio como senador de la República por el Partido Conservador. Lea también: A voto limpio: Abelardo no cederá ante el Centro Democrático y se la juega por Deluque en Senado El congresista electo presentó ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia una solicitud para que se le permita asistir a la ceremonia de instalación del Congreso y tomar posesión de su curul, una petición que llega pocos días después de que el alto tribunal negara un permiso similar a la representante Karen Manrique. La solicitud fue presentada por su defensa, que busca que el político conservador pueda asistir a la ceremonia de instalación del periodo legislativo, pese a que permanece privado de la libertad desde marzo de este año, cuando la Corte ordenó una medida de aseguramiento en su contra dentro de la investigación por el presunto entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Es decir, lo metió tras las rejas para evitar, por ejemplo, una eventual fuga mientras se define si es o no culpable.

La petición de Manzur se conoce pocos días después de que la misma corporación negara una solicitud similar presentada por la representante a la Cámara reelecta Karen Manrique, también investigada por el caso UNGRD y recluida mientras avanza el proceso judicial.

En esa oportunidad, la Corte Suprema explicó que la finalidad de la medida de aseguramiento es impedir que la persona procesada represente un peligro para la sociedad y recordó que los traslados de personas privadas de la libertad solo pueden autorizarse en los casos previstos por la ley, condiciones que, según el alto tribunal, no se cumplían en el caso de Manrique. Es por esto que, con ese antecedente, sería poco probable que a Manzur sí le den el permiso de salida. Sin embargo, ahora será la Sala de Primera Instancia la encargada de resolver si Manzur podrá recibir un permiso excepcional para participar en la instalación del Congreso o si, por el contrario, deberá permanecer en prisión mientras continúa el proceso en su contra.

La defensa alega afectación de los derechos políticos

En un comunicado, la firma de abogados Víctor Mosquera, que ejerce la defensa de Manzur, sostuvo que impedir su posesión podría afectar tanto sus derechos políticos como los de los ciudadanos que votaron por él. “Observamos con preocupación que la medida de aseguramiento actualmente vigente tenga el potencial de impedir el ejercicio efectivo de los derechos políticos del senador electo y de afectar la voluntad democrática expresada por más de 134.000 ciudadanos que respaldaron su elección”, señaló la firma. Los abogados también cuestionaron las circunstancias en las que fue impuesta la medida de aseguramiento, al advertir que se produjo durante el proceso electoral y que, de acuerdo con la información pública disponible, solo fue aplicada a dos de las seis personas investigadas dentro del mismo expediente. “También advertimos que la privación de la libertad fue decretada en un contexto de especial sensibilidad democrática, en pleno proceso electoral, y que, según la información conocida públicamente, dicha medida fue impuesta únicamente respecto de dos de las seis personas investigadas dentro del mismo proceso. Estas circunstancias merecen un análisis particularmente estricto desde la perspectiva del principio de igualdad, la proporcionalidad de las medidas cautelares y la protección reforzada de los derechos políticos”, indicó la defensa. La decisión que adopte la Corte definirá si Manzur podrá jurar como senador el próximo 20 de julio o si deberá esperar el avance del proceso judicial sin asistir a la instalación del nuevo periodo legislativo. Y siga su silla vacía. Al estar privado de la libertad por una medida de aseguramiento por un presunto delito contra la administración pública, a Wadith Manzur se le aplica la figura de la silla vacía. Esto significa que su curul queda sin ocupar y el Partido Conservador no puede reemplazarlo, por lo que pierde temporalmente ese escaño y un voto en el Senado mientras avanza el proceso judicial. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

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