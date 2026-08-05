A horas de terminar su mandato, gobierno Petro reactiva contrato por $5.500 millones para comprar ambulancias en Amazonas

A dos días de que inicie el nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella, el saliente de Gustavo Petro hace sus últimos movimientos en salud en las regiones. El Hospital San Rafael de Leticia (Amazonas), que está bajo intervención y es administrado por la Superintendencia de Salud, reactivó el proceso de contratación para adquirir 11 ambulancias fluviales que prestarán servicio en distintas zonas de ese departamento. El proceso tiene un presupuesto que supera los $5.500 millones.
La continuidad del proceso quedó oficializada mediante la Resolución 0401 del 29 de julio de 2026. En ese documento, además de levantar la suspensión que había detenido temporalmente la convocatoria, la administración del hospital introdujo cambios en el equipo responsable de revisar las propuestas presentadas por los interesados.
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Según el cronograma que quedó actualizado y dado a conocer por Caracol Radio, la adjudicación del contrato está prevista para el próximo 12 de agosto. En esa fecha también se definirá si el proceso continúa con la firma del contrato o si, por el contrario, la convocatoria es declarada desierta. El calendario ha llamado la atención debido a que la decisión final se tomará en los últimos días del Gobierno de Gustavo Petro.