Defensa de Martha Sepúlveda entutela decisión que negó eutanasia

Los abogados revelaron detalles del acta de terminación del procedimiento que no fueron incluidos en el comunicado divulgado a los medios por Incodol.

Según DescLab, “ Martha no solicitó este segundo Comité y rechaza la decisión . La cancelación de este procedimiento evidencia la falta de ética y profesionalismo de las personas contratadas por la IPS Incodol quienes, sin ningún reparo, 36 horas antes del procedimiento más importante y trascendental en la vida de Martha, deciden, de manera ilegítima, vulnerar sus derechos”.

En esta revisión, dicho comité obtuvo un concepto actualizado del estado de salud y evolución de la paciente , lo que llevó a sus miembros a concluir que el criterio de terminabilidad de la vida de Martha Liria no aplica para este caso.

El Comité de Médicos que autorizaba realizar el procedimiento, programado por la EPS Sura, informó que hizo una nueva evaluación de la condición de la paciente y no halló elementos que justifiquen la terminalidad de la vida, por lo cual abortó el procedimiento.

La información sobre la cancelación de la asistencia para la eutanasia de Martha Liria Sepúlveda, una mujer de 51 años residente en Medellín y que padece una enfermedad llamada ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), la cual la llevó a tomar la decisión de terminar voluntariamente con su vida, fue comunicada en la tarde este sábado por el Incodol, lo que causó gran sorpresa en el país, ya que este procedimiento había sido ya aprobado con antelación y estaba programado para realizarse este domingo 10 de octubre a las 7:00 a.m.

En un comunicado emitido este sábado en la noche, la entidad denunció que la paciente fue notificada de la decisión el viernes a las 8:00 de la noche a través de un correo físico por parte de Incodol -Instituto Colombiano del Dolor- en el cual no se le dio “ningún tipo de justificación” y tampoco tiene el sustento ni los nombres ni las firmas de los profesionales de la medicina involucrados en el caso.

Cita que dicha acta argumenta que “ la paciente tiene altas probabilidades de expectativa de vida mayor a seis meses, por lo tanto no cumple a la fecha con el criterio de terminalidad y se decide en consenso cancelar el procedimiento de muerte digna a través de la eutanasia ”.

A mitad de la semana, la Iglesia Católica instó a la ciudadana a desistir de su decisión bajo el argumento de que solo dios puede disponer de la vida de las personas.

Monseñor Francisco Ceballos, obispo de a Diócesis de Riohacha y presidente del Departamento de Promoción y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal de Colombia, le pidió a la paciente reflexionar sobre el tema y le recordó que no está sola, que “dios la acompaña siempre”.

“De acuerdo con nuestras profundas convicciones cristianas, la muerte no puede ser la respuesta terapéutica al dolor y al sufrimiento en ningún caso. La muerte propiciada mediante el suicidio o la eutanasia no resulta compatible con nuestra interpretación de la dignidad de la vida humana”, argumentó el prelado.

Martha Liria, que sufre una Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), se convertiría en la primera persona del país en aplicarse la eutanasia por una enfermedad no terminal.

Corte amplía espectro de casos

El pasado 23 de julio, la Corte Constitucional amplió el espectro de casos en los cuales una persona puede acceder a la eutanasia a través de la sentencia 233 de 2021, que incluyó a pacientes no terminales y a los que padezcan cualquier sufrimiento psíquico o físico proveniente de una lesión corporal o enfermedad grave e incurable.

“Esto debe ser verificado a través de un análisis de la historia clínica y de los conceptos de los médicos tratantes”, explicó el abogado Jesús Albrey González, de la firma González Páez y presidente del Colegio de Abogados en Derecho Médico.

Otras consideraciones que deben tener en cuenta las entidades de salud para asistir la muerte de estas personas por voluntad propia es que el paciente realice una declaración anticipada sobre su deseo de la eutanasia, pero siempre estar seguros de que esta declaración se dé de manera libre e informada.

“Debe ser una voluntad y decisión inequívoca y persistente en el tiempo y que cuente con toda la información técnica y científica por parte de la entidad”, explicó el abogado a Asuntos Legales.

Minsalud no ha sido notificado sobre fallo

“En relación con el comunicado de prensa que da a conocer la sentencia C-233 de 2021, la Corte Constitucional aún no ha notificado el fallo a este ministerio, por lo tanto no se producen los efectos jurídicos derivados de la sentencia, dado que no es conocido el fallo en su integralidad”, indicó la cartera de Salud en un comunicado.

De la misma manera se refirió al caso de Martha Liria confirmando que hasta el momento, en Colombia, no se han realizado eutanasias que no cumplan con el requisito de enfermedad terminal. “A la fecha, la práctica de la eutanasia tan solo está regulada bajo este precepto; en consecuencia, los casos en conocimiento del Ministerio de Salud y Protección Social todos cumplen con tal característica. Sobre el caso de la señora Sepúlveda, no se conocen mayores detalles, puesto que el Ministerio hace revisión exhaustiva del caso una vez ya se han realizado los procedimientos”.