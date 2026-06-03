Abren convocatoria para mejorar la vida de niños y jóvenes con malformaciones en las manos y trastornos neuromusculares

La Clínica Las Américas Auna y Fundación Auna Ideas abrieron una nueva convocatoria de valoraciones médico-quirúrgicas para pacientes que presentan dificultades para mover sus manos, alimentarse, escribir o realizar actividades cotidianas.

Esta nueva edición de la Misión de la Esperanza está enfocada en el tratamiento de malformaciones congénitas y condiciones neuromusculares complejas, como parte del compromiso de Auna con la transformación de la salud en Latinoamérica.

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Desde su creación en 2011, esta iniciativa ha beneficiado a más de 420 pacientes en Colombia mediante procedimientos reconstructivos y funcionales orientados a recuperar la movilidad, reducir la espasticidad y mejorar la funcionalidad de los miembros superiores.

Asimismo, el programa responde a una visión que busca construir un sistema de salud más accesible, humano y centrado en las personas, especialmente para quienes enfrentan condiciones de alta complejidad en las que aún persisten brechas de atención.