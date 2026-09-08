Ana María Vesga denunció hueco fiscal de $3 billones en Minsalud y pedido de coimas a su nombre

El desorden administrativo, fiscal y presupuestal que dejó Guillermo Jaramillo en el Ministerio de Salud sería peor de lo que se esperaba. Este lunes 7 de septiembre, en una declaración difundida en las redes sociales de la Presidencia, la ministra de Salud, Ana María Vesga, habló de “serias deficiencias fiscales, presupuestales y administrativas” que encontró en esa cartera.
Vesga —que lleva un mes en el cargo— hizo un relato pormenorizado de los hallazgos y anunció decisiones que tomará frente a la contratación.
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La funcionaria anunció que presentó denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación y que paralizó toda contratación en el ministerio tras descubrir, apenas tres días después de posesionarse, graves deficiencias fiscales que incluyen casi $3 billones comprometidos pero no ejecutados y decenas de proyectos de infraestructura sin registro presupuestal.