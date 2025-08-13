En 2025 la Adres ha pagado $488.763 millones por accidentes de tránsito sin Soat

El hueco en las finanzas del sistema de salud por cuenta de la evasión del pago del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) y de los vehículos fantasmas sigue agrandándose. La Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres) informó que en lo que va de 2025 ha pagado casi la misma cantidad por esas razones que en todo 2024.
Según informó esa entidad, entre enero y julio de este año ha girado $486.763 millones a clínicas, hospitales y proveedores por reclamo de atención en salud de heridos en esos accidente de tránsito. En 2024 la cifra total fue de $488.896, lo cual muestra que en 2025 se ha pagado el 99,5 % en comparación con todo el año pasado.