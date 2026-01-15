La rumba en Bogotá será otra vez hasta las 5:00 a.m. tras una nueva resolución: estas son las zonas habilitadas

Bogotá redefinió su mapa nocturno a través de una nueva resolución de la Secretaría de Gobierno. El Distrito oficializó la delimitación de 19 sectores específicos donde se permitirá el expendio y consumo de bebidas alcohólicas hasta las 5:00 de la mañana.
La medida reconfiguró el alcance del Decreto 293 de 2025 y responde a las tensiones generadas desde finales del año pasado sobre la extensión de los horarios de funcionamiento en puntos estratégicos de la ciudad.
Esta decisión surgió tras la creación del denominado “Inventario General de Zonas potenciales para ser Focalizadas como de Expendio y Consumo Extendido”, dentro de las diferentes localidades capital del país.