x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

La rumba en Bogotá será otra vez hasta las 5:00 a.m. tras una nueva resolución: estas son las zonas habilitadas

Por medio de la resolución emitida desde la Secretaría de Gobierno del Distrito, anunciaron los sectores que se establecen como Zonas Focalizadas, los cuales evaluarán y seguirán de forma constante para la medida.

  • De acuerdo con las autoridades capitalinas, el objetivo es combatir la rumba ilegal y hacer frente a establecimientos que operan de manera irregular. FOTO: Camilo Suárez
    De acuerdo con las autoridades capitalinas, el objetivo es combatir la rumba ilegal y hacer frente a establecimientos que operan de manera irregular. FOTO: Camilo Suárez
  • La medida reconfiguró el alcance del Decreto 293 de 2025. FOTO: Archivo El Colombiano
    La medida reconfiguró el alcance del Decreto 293 de 2025. FOTO: Archivo El Colombiano
El Colombiano
El Colombiano
hace 5 horas
bookmark

Bogotá redefinió su mapa nocturno a través de una nueva resolución de la Secretaría de Gobierno. El Distrito oficializó la delimitación de 19 sectores específicos donde se permitirá el expendio y consumo de bebidas alcohólicas hasta las 5:00 de la mañana.

Le puede interesar: En medio de la emergencia económica y crisis del sistema, el Gobierno aumentó en 23% el sueldo de toda la nómina de Famisanar

La medida reconfiguró el alcance del Decreto 293 de 2025 y responde a las tensiones generadas desde finales del año pasado sobre la extensión de los horarios de funcionamiento en puntos estratégicos de la ciudad.

Esta decisión surgió tras la creación del denominado “Inventario General de Zonas potenciales para ser Focalizadas como de Expendio y Consumo Extendido”, dentro de las diferentes localidades capital del país.

La medida reconfiguró el alcance del Decreto 293 de 2025. FOTO: Archivo El Colombiano
La medida reconfiguró el alcance del Decreto 293 de 2025. FOTO: Archivo El Colombiano

Aunque inicialmente se identificaron 27 áreas con potencial para albergar la rumba hasta la madrugada, el análisis de indicadores de seguridad, convivencia y orden urbano redujo la lista a 19 zonas habilitadas en esta fase inicial.

El esquema actual contrasta con las restricciones discutidas en diciembre de 2025, cuando se planteó una reducción general de horarios —rumba hasta las 3:00 a. m. y venta de licor hasta la medianoche— en varias zonas de la ciudad.

Aquella propuesta generó críticas en el Concejo y gremios económicos, quienes cuestionaron el cumplimiento de la promesa de una “Bogotá 24 horas” y señalaron la falta de evidencia técnica sobre el impacto de las restricciones en las cifras de criminalidad.

Criterios de permanencia y control

La Secretaría de Gobierno enfatizó que las denominadas “Zonas Focalizadas” no cuentan con una autorización permanente. Su continuidad bajo el horario extendido dependerá de una evaluación constante de variables específicas.

Entre los criterios técnicos se encuentran la existencia de acciones populares con fallo en firme por problemas de ruido, la concentración de llamadas a la línea 123, la presencia de zonas acústicamente saturadas y que los operativos de inspección no superen un 40 % de medidas correctivas.

Asimismo, el Distrito monitoreará el “Índice de Seguridad, Convivencia y Orden Urbano (ISCOU)”, junto con la ocurrencia de homicidios en horarios nocturnos durante fines de semana y festivos.

Bajo estos parámetros, la administración podrá mantener, modificar o retirar los permisos, así como evaluar la inclusión de nuevos sectores en el futuro. Aunque no hay fecha puntual para la implementación, se hará efectiva este 2026.

Los sectores habilitados por localidad

La resolución detalló los puntos exactos donde regirá la extensión del horario:

—Usaquén: Calle 172A.

—Chapinero / Barrios Unidos: Chapinero Central y La Esperanza.

—Chapinero: Zona Rosa y Marly.

—Bosa: Bosa Centro.

—Kennedy: Cuadra Alegre.

—Fontibón: Centro Fontibón y Modelia.

—Engativá: Álamos, Las Ferias Zona 1 y Boyacá - Santa María.

—Suba: Lombardía, Los Pórticos y Subazar.

—Los Mártires: La Favorita y San Andresito.

—Puente Aranda: Calle 8 Sur y Galán.

La medida se implementa en un momento donde persiste el debate sobre la eficacia de los horarios en la reducción del delito. Datos de control político a finales de 2025 indicaron que delitos como el hurto y las lesiones personales no disminuyeron tras las restricciones iniciales, lo que motivó este ajuste en la estrategia.

Un total de seis zonas conocidas como emblemáticas por ser casa de este tipo de eventos nocturnos quedaron por fuera de la resolución, siendo las siguientes: Galerías (Teusaquillo), Palermo (Teusaquillo), Normandía (Engativá), San José (Bosa), Marichuela (Usme) y Restrepo (Antonio Nariño).

Con esta delimitación, la Alcaldía busca concentrar la actividad nocturna en áreas controladas para reducir conflictos sin trasladarlos a otros sectores ni afectar la economía de la noche.

También le puede interesar: Contratación a toda marcha: Persiste polémica por resolución del MinTIC que habilita sábados para trámites contractuales

Temas recomendados

Cultura
Orden público
Seguridad ciudadana
Población
Fiestas populares
seguridad
Alcaldía de Bogotá
Comunidad
Menores de edad
Concejo de Bogotá
Licor
Operativos
Decreto
Comunicado
Leyes
fiestas
Colombia
Bogotá
Cundinamarca
Carlos Fernando Galán
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida