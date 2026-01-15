La rumba en Bogotá será otra vez hasta las 5:00 a.m. tras una nueva resolución: estas son las zonas habilitadas

Bogotá redefinió su mapa nocturno a través de una nueva resolución de la Secretaría de Gobierno. El Distrito oficializó la delimitación de 19 sectores específicos donde se permitirá el expendio y consumo de bebidas alcohólicas hasta las 5:00 de la mañana. Le puede interesar: En medio de la emergencia económica y crisis del sistema, el Gobierno aumentó en 23% el sueldo de toda la nómina de Famisanar La medida reconfiguró el alcance del Decreto 293 de 2025 y responde a las tensiones generadas desde finales del año pasado sobre la extensión de los horarios de funcionamiento en puntos estratégicos de la ciudad. Esta decisión surgió tras la creación del denominado “Inventario General de Zonas potenciales para ser Focalizadas como de Expendio y Consumo Extendido”, dentro de las diferentes localidades capital del país.

La medida reconfiguró el alcance del Decreto 293 de 2025. FOTO: Archivo El Colombiano

Aunque inicialmente se identificaron 27 áreas con potencial para albergar la rumba hasta la madrugada, el análisis de indicadores de seguridad, convivencia y orden urbano redujo la lista a 19 zonas habilitadas en esta fase inicial. El esquema actual contrasta con las restricciones discutidas en diciembre de 2025, cuando se planteó una reducción general de horarios —rumba hasta las 3:00 a. m. y venta de licor hasta la medianoche— en varias zonas de la ciudad. Aquella propuesta generó críticas en el Concejo y gremios económicos, quienes cuestionaron el cumplimiento de la promesa de una “Bogotá 24 horas” y señalaron la falta de evidencia técnica sobre el impacto de las restricciones en las cifras de criminalidad.

Criterios de permanencia y control

La Secretaría de Gobierno enfatizó que las denominadas “Zonas Focalizadas” no cuentan con una autorización permanente. Su continuidad bajo el horario extendido dependerá de una evaluación constante de variables específicas. Entre los criterios técnicos se encuentran la existencia de acciones populares con fallo en firme por problemas de ruido, la concentración de llamadas a la línea 123, la presencia de zonas acústicamente saturadas y que los operativos de inspección no superen un 40 % de medidas correctivas. Asimismo, el Distrito monitoreará el “Índice de Seguridad, Convivencia y Orden Urbano (ISCOU)”, junto con la ocurrencia de homicidios en horarios nocturnos durante fines de semana y festivos. Bajo estos parámetros, la administración podrá mantener, modificar o retirar los permisos, así como evaluar la inclusión de nuevos sectores en el futuro. Aunque no hay fecha puntual para la implementación, se hará efectiva este 2026.

Los sectores habilitados por localidad

La resolución detalló los puntos exactos donde regirá la extensión del horario: —Usaquén: Calle 172A. —Chapinero / Barrios Unidos: Chapinero Central y La Esperanza. —Chapinero: Zona Rosa y Marly. —Bosa: Bosa Centro. —Kennedy: Cuadra Alegre. —Fontibón: Centro Fontibón y Modelia. —Engativá: Álamos, Las Ferias Zona 1 y Boyacá - Santa María. —Suba: Lombardía, Los Pórticos y Subazar. —Los Mártires: La Favorita y San Andresito. —Puente Aranda: Calle 8 Sur y Galán.