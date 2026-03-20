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Denuncian que abogada de Hollman Morris firmó contratos por $445 millones en RTVC

Se reveló que Claudia Cristancho, apoderada de Hollman Morris en su proceso penal contra Lina Castillo, ha recibido tres contratos estatales desde 2024 en la entidad que su propio cliente dirige.

  • Morris, actual gerente de RTVC, tiene varias denuncias por supuesto/presunto acoso y otro tipo de violencias basadas en género en su contra. Foto: Suministrada/Sebastián Nohra @SebastianNohra
    Morris, actual gerente de RTVC, tiene varias denuncias por supuesto/presunto acoso y otro tipo de violencias basadas en género en su contra. Foto: Suministrada/Sebastián Nohra @SebastianNohra
El Colombiano
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hace 2 horas
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En medio del proceso judicial que se adelanta entre Hollman Morris y la mujer que lo denunció por presunto abuso sexual en 2019, se conoció que la abogada del gerente de RTVC ha sido beneficiaria de varios contratos millonarios con la entidad estatal. Se trata de tres contratos que, en conjunto, sumarían cerca de 445 millones de pesos.

La controversia gira en torno a Claudia Cristancho, quien no solo actúa como abogada personal de Morris en el proceso penal contra Lina Castillo —la mujer que lo denunció en 2019 y que ahora es acusada por él por presunta injuria y calumnia, al alegar que su relato sobre acoso habría sido falso—, sino que también ha recibido millonarios contratos estatales bajo la supervisión directa de su propio cliente.

Según la denuncia revelada por Sebastián Nohra, periodista de Blu Radio, desde abril de 2024, Cristancho ha sido beneficiaria de tres contratos en RTVC que, en conjunto, alcanzan los 445 millones de pesos. Aunque la relación profesional entre ambos se remonta a años anteriores a la llegada de Morris a la gerencia del sistema de medios, el punto de controversia radica en la ejecución de estos recursos.

De acuerdo con la información conocida, el supervisor de dichos contratos sería el propio Morris, lo que plantea un escenario en el que el gerente actúa simultáneamente como jefe administrativo y cliente personal de la abogada.

¿Quién paga los honorarios del juicio privado?

Ante la interrogante de si el trabajo de Cristancho en el juicio contra Lina Castillo está siendo remunerado a través de sus contratos con el Estado, tanto Morris como la abogada han negado dicha posibilidad.

Sin embargo, cuando se les solicitó los comprobantes de pago de los honorarios privados para despejar las dudas sobre una posible financiación con recursos públicos, la respuesta fue negativa.

La defensa argumentó que se trata de un “tema confidencial” y que dicha información solo se revelaría si un ente de control (como la Procuraduría o la Contraloría) lo requiere formalmente.

Uso de recursos y personal de RTVC

Justamente, el día de ayer que se llevó a cabo una nueva audiencia en el proceso por presunta injuria y calumnia contra Castillo. En el espacio, Morris habría llegado a la audiencia acompañado de personal de RTVC como “forma de intimidación”.

En un video conocido por este medio, Morris le indica a uno de los camarógrafos de RTVC que se quede grabando la audiencia. Además, quienes estaban allí aseguran que las cámaras grababan “intensamente” a Castillo y las demás mujeres que la acompañaban.

Según las denunciantes, cuando las audiencias son virtuales, Hollman Morris ingresa a las mismas usando el logo de RTVC de fondo, algo que califican como innecesario e intimidatorio.

Una de las críticas fue realizada por la periodista Ana Cristina Restrepo. Ella aseguró: “A usted, Hollman Morris, el poder lo tiene enloquecido, lleva a tribunales a una mujer que lo denunció y después llega con gente de RTVC a la audiencia, ¿qué tipo de intimidación es esa? ¿Qué dice la Fiscalía? ¿No HAY UNA SOLA PERSONA CON ENFOQUE DE GÉNERO en esa sala?”.

En contexto: Hollman Morris estaría intimidando a mujer que lo denunció por presunto acoso sexual: “llegó a grabar con RTVC la audiencia en Fiscalía”

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