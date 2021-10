Como esa orden está activa, se le notificó de la misma a Granda durante su proceso migratorio en México, el cual Rodrigo Londoño sí pudo pasar sin problema. Pero como estos trámites legalmente no implican un ingreso formal al territorio de destino, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (Amlo) no terminó ejecutando la circular roja, sino propiciando su regreso a Colombia.

En todo caso, Granda -por cuenta de su condición de compareciente ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)- tenía permiso para estar en el exterior entre el 19 y 26 de octubre. Y el ministro de Defensa, Diego Molano, confirmó que su detención se debió a la circular roja pedida por Paraguay.

De hecho, Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación, explicó en su cuenta de Twitter que “el Gobierno del presidente Duque es absolutamente respetuoso de nuestros compromisos, por eso no es correcta la información en virtud de la cual supuestamente la detención de Rodrigo Granda se habría debido a una activación de circular roja por parte de nuestro Gobierno, eso no es cierto, y las circunstancias corresponden a decisiones autónomas de la República de Paraguay”.