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Esposa de senador fue víctima de robo y tiroteo en Pance, Cali tras salir de la Iglesia La María

El hecho ocurrió durante la noche del miércoles 9 de septiembre en el parqueadero de la Iglesia La María; la mujer fue despojada de varias pertenencias.

  • Se trata de Diana Marcela Molina Orozco, esposa del senador Juan Carlos Garcés, quien fue víctima de un robo en Pance, al sur de Cali. Foto: Colprensa / Alcaldía de Cali
    Se trata de Diana Marcela Molina Orozco, esposa del senador Juan Carlos Garcés, quien fue víctima de un robo en Pance, al sur de Cali. Foto: Colprensa / Alcaldía de Cali
  • La parroquia La María emitió un comunicado tras el intento de hurto ocurrido en su parqueadero durante la noche del 9 de septiembre. Foto: redes sociales @parroquialamariacali
    La parroquia La María emitió un comunicado tras el intento de hurto ocurrido en su parqueadero durante la noche del 9 de septiembre. Foto: redes sociales @parroquialamariacali
El Colombiano
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hace 2 horas
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Un hurto a Diana Marcela Molina Orozco, esposa del senador Juan Carlos Garcés, del Partido de la U, terminó con varios disparos en inmediaciones de la Iglesia La María, en el sector de Pance, al sur de Cali, durante la noche del miércoles 9 de septiembre.

Según confirmó la Policía, Molina, quien acababa de salir de misa, fue abordada por varios sujetos en el parqueadero del templo. Los delincuentes le hurtaron varias pertenencias; entre ellas estarían joyas, dinero, un bolso y un teléfono celular.

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La situación escaló cuando la víctima habría opuesto resistencia, particularmente al momento en que intentaban quitarle el celular. En medio del forcejeo, los presuntos delincuentes dispararon contra la camioneta en la que se movilizaba.

Fuentes de la Policía señalaron que en el lugar también se encontraban escoltas de la mujer, quienes habrían reaccionado ante los disparos. La información conocida hasta ahora apunta a que se produjo un intercambio de disparos entre los escoltas y los presuntos responsables del hurto.

Tras el reporte, unidades de la Policía llegaron al sector para verificar lo sucedido y recopilar información que permita establecer cómo se desarrolló el hecho y quiénes participaron.

De acuerdo con la consulta realizada a Diana Marcela Molina por El Tiempo, la mujer está fuera de peligro y en buen estado de salud. Las autoridades tampoco reportaron personas lesionadas como consecuencia del episodio. Por ahora no se conocen capturas relacionadas con el caso.

Lea también: Inició en Cali demolición de 11 edificios afectados por el terremoto, ¿cuáles son?

La parroquia también se pronunció sobre lo ocurrido. En un comunicado firmado por el sacerdote Juan Sebastián Zuluaga López, párroco de la Iglesia La María, confirmó lo sucedido: “Ante los hechos ocurridos la noche de ayer miércoles 9 de septiembre (intento de hurto en el parqueadero a una feligrés) nos permitimos informar que, afortunadamente, no hubo personas heridas y la situación fue atendida por las autoridades”.

La parroquia La María emitió un comunicado tras el intento de hurto ocurrido en su parqueadero durante la noche del 9 de septiembre. Foto: redes sociales @parroquialamariacali
La parroquia La María emitió un comunicado tras el intento de hurto ocurrido en su parqueadero durante la noche del 9 de septiembre. Foto: redes sociales @parroquialamariacali

El sacerdote agregó un mensaje a los feligreses para que continúen asistiendo a las actividades de la parroquia con normalidad: “Queremos dar un parte de tranquilidad e invitarlos a continuar participando con confianza y normalidad de nuestras celebraciones y actividades”. El comunicado concluyó con un llamado a mantener la esperanza y la fe ante lo ocurrido.

La Iglesia La María también es recordada por un secuestro masivo ocurrido el 30 de mayo de 1999, cuando integrantes del ELN irrumpieron durante una eucaristía y retuvieron a 194 feligreses. Los secuestrados fueron liberados posteriormente de manera gradual. El momento quedó registrado como uno de los secuestros masivos que marcaron Cali.

¿Cómo están las cifras de hurto en Cali?

Cifras preliminares de la Policía Nacional, publicadas en la página web de la Alcaldía de Cali y analizadas por el Observatorio de Seguridad, muestran que las diferentes modalidades de hurto registraron reducciones en mayo de 2026 frente al mismo mes del año anterior.

El hurto a personas pasó de 1.429 casos en mayo de 2025 a 1.387 en mayo de 2026, una disminución del 2 %. El hurto a residencias bajó 9 % y el hurto de automotores tuvo una reducción del 4 %. La mayor variación se presentó en el hurto a comercio, que pasó de 157 casos a 47, equivalente a una reducción del 70 %.

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En contraste, durante mayo se registraron 103 homicidios en Cali, ocho más que en el mismo periodo de 2025. En los primeros cinco meses del año, la ciudad acumulaba 457 homicidios, 31 más que los contabilizados durante ese mismo periodo del año anterior.

No se vaya sin leer: Condenaron a 17 años de prisión al hombre que causó la muerte de la madre del coronel (r) Esparza

Bloque de preguntas y respuestas:

Diana Marcela Molina Orozco es la esposa del senador Juan Carlos Garcés, del Partido de la U. La Policía confirmó que ella fue la mujer víctima del hurto ocurrido en el parqueadero de la Iglesia La María.
¿Dónde ocurrió el robo que terminó en disparos en Cali?
El hurto ocurrió en el parqueadero de la Iglesia La María, ubicada en el sector de Pance, al sur de Cali, durante la noche del 9 de septiembre de 2026.
¿Qué dijo la Iglesia La María sobre el robo y los disparos en Pance?
La parroquia confirmó que hubo un intento de hurto en el parqueadero contra una feligresa y señaló que no hubo personas heridas. Además, el párroco Juan Sebastián Zuluaga López hizo un llamado a los feligreses para continuar asistiendo con normalidad a las celebraciones y actividades de la iglesia.
Diana Marcela Molina Orozco es la esposa del senador Juan Carlos Garcés, del Partido de la U. La Policía confirmó que ella fue la mujer víctima del hurto ocurrido en el parqueadero de la Iglesia La María.
¿Dónde ocurrió el robo que terminó en disparos en Cali?
El hurto ocurrió en el parqueadero de la Iglesia La María, ubicada en el sector de Pance, al sur de Cali, durante la noche del 9 de septiembre de 2026.
¿Qué dijo la Iglesia La María sobre el robo y los disparos en Pance?
La parroquia confirmó que hubo un intento de hurto en el parqueadero contra una feligresa y señaló que no hubo personas heridas. Además, el párroco Juan Sebastián Zuluaga López hizo un llamado a los feligreses para continuar asistiendo con normalidad a las celebraciones y actividades de la iglesia.

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