Usaban aplicaciones de citas para robarle a extranjeros: así operaba una red que fue enviada a prisión en Cartagena

La Fiscalía judicializó y logró medida de aseguramiento en centro carcelario contra cuatro personas señaladas de contactar a ciudadanos extranjeros mediante aplicaciones virtuales de citas, citarlos en sectores turísticos de Cartagena, trasladarlos a municipios cercanos y hurtarles sus pertenencias o vaciar sus cuentas bancarias.

Los hechos ocurrieron en la capital de Bolívar y municipios aledaños durante los últimos seis meses, y uno de los casos terminó con la muerte de un ciudadano ruso, según informó el ente acusador.

De acuerdo con la información oficial, los procesados fueron identificados como Luis Alfredo Barco Chaverra, Juan David Sierra Padilla, Deivinson Blanco Barrios y Hollyfyr Cesaren Méndez.

La Fiscalía indicó que estas personas contactaban a extranjeros a través de aplicaciones virtuales de citas, acordaban encuentros en zonas turísticas de Cartagena y luego los trasladaban a Turbaco para despojarlos de sus pertenencias o acceder a sus cuentas bancarias.

Lea también: Cartagena le dice adiós a los carruajes con caballos: estrenará coches eléctricos

En uno de los eventos investigados, ocurrido el 2 de octubre de 2025, un ciudadano ruso salió del hotel donde se hospedaba, se reunió en el Centro Histórico con la persona con la que había pactado el encuentro y aceptó abordar un vehículo para desplazarse a otro lugar. Durante el recorrido, otros hombres subieron al automotor y lo agredieron para obligarlo a entregar objetos de valor.

Las evidencias recopiladas indican que la víctima opuso resistencia y fue atacada con arma cortopunzante, estrangulada, incinerada y posteriormente abandonada en una finca.

Según la investigación, en un periodo de seis meses este grupo delincuencial habría afectado a ciudadanos de Canadá, México, Brasil y El Salvador, a quienes les fueron hurtadas pertenencias y recursos financieros.