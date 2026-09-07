Ya hay fecha para el inicio del juicio a Ricardo Roa por financiación de campaña Petro, ¿cuándo será?

El organismo también señaló que parte de los recursos habría provenido de fuentes prohibidas y que algunos aportes no fueron declarados de manera adecuada. El proceso penal contra Ricardo Roa está relacionado con las presuntas irregularidades en el manejo de los recursos de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia en 2022. La Fiscalía presentó escrito de acusación contra Roa, quien estuvo a cargo de la administración financiera de la campaña y, según la investigación, habría dirigido, manejado y autorizado gastos que superaron los topes establecidos para las elecciones presidenciales. Lea también: Ricardo Roa se salva, por ahora, de investigación por millonario negocio de helicópteros, ¿qué pasó? De acuerdo con el ente acusador, los informes financieros entregados por la campaña al Consejo Nacional Electoral (CNE), contrastados con la información recopilada durante la investigación penal, mostrarían que los límites de gastos fueron excedidos tanto en la primera como en la segunda vuelta. Para la primera vuelta, la Fiscalía estableció un presunto exceso de $1.388 millones, mientras que en la segunda habría identificado gastos adicionales por $276 millones por encima del tope permitido. La investigación, además, contempla posibles irregularidades relacionadas con el origen y el reporte de los recursos. Según la Fiscalía, parte del dinero utilizado en la campaña habría provenido de fuentes prohibidas y algunos aportes no habrían sido reportados de manera adecuada ante las autoridades electorales. Roa no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía y se declaró inocente durante la audiencia de imputación. Su abogado, Juan David León, ha señalado que continúa trabajando en la estrategia de defensa para enfrentar el proceso.

El caso tuvo un nuevo capítulo a finales de julio, cuando trascendió que Roa estaría evaluando un eventual preacuerdo con la Fiscalía. La posibilidad contemplaría que el exdirectivo entregue información adicional al ente acusador a cambio de eventuales beneficios judiciales. Esa versión se conoció el 31 de julio, un día después de su salida de la presidencia de Ecopetrol. Con el escrito de acusación, este proceso entra en una nueva etapa. En la audiencia de acusación la Fiscalía deberá exponer ante un juez los hechos que atribuye a Roa y los elementos de prueba con los que pretende llevarlo a juicio por la presunta violación de los límites de gastos en campañas electorales.

Otro proceso: el caso del apartamento en El Chicó

Este no es el único frente penal que ha involucrado al exdirectivo. Roa también se encuentra imputado por el delito de tráfico de influencias de servidor público en una investigación relacionada con su gestión al frente de Ecopetrol. La Fiscalía indaga si, cuando ocupaba la presidencia de la petrolera, Roa ejerció supuestas presiones indebidas sobre Luis Enrique Rojas, entonces presidente de Hocol, una de las filiales de Ecopetrol, con el propósito de favorecer a un tercero en la adjudicación de contratos relacionados con servicios de regasificación. Entérese: Ricardo Roa irá a juicio por financiación de la campaña Petro Presidente 2022 La hipótesis de los investigadores vincula esas presuntas presiones con una operación inmobiliaria relacionada con la compra de un lujoso apartamento en el sector de El Chicó, en el norte de Bogotá. Según la investigación, el inmueble habría sido adquirido a un precio presuntamente inferior al comercial y la persona que habría actuado como intermediaria en esa operación habría sido posteriormente beneficiada mediante gestiones relacionadas con contratos de la petrolera. Roa tampoco aceptó los cargos en este proceso.

El expediente ha avanzado de manera paralela en los juzgados penales de Bogotá, mientras se surten los trámites relacionados con el escrito de acusación y las respectivas audiencias. La nueva lupa sobre sus movimientos financieros A estos procesos se suma una nueva línea de investigación de la Fiscalía por un posible delito de lavado de activos. En otras noticias: Así le habrían entregado títulos falsos a Juliana Guerrero, según confesó exsecretario de U. San José El ente acusador puso la lupa sobre movimientos financieros que considera inusuales y que estarían relacionados con operaciones realizadas en el primer semestre de 2022. La investigación busca establecer el origen y destino de cerca de $63.677 millones que habrían sido movilizados a través de cooperativas financieras entre enero y junio de ese año, un periodo que coincide con meses determinantes de la campaña presidencial. Por ahora, este frente se encuentra en etapa de indagación, por lo que la Fiscalía deberá determinar si los movimientos identificados tienen una explicación lícita o si existen elementos que permitan avanzar hacia una eventual imputación. Siga leyendo: Las veces que Petro ha defendido a cercanos untados de corrupción

Un expediente que no logró ser reabierto

En contraste con estas investigaciones, otro proceso relacionado con la gestión de Roa en Ecopetrol permanece cerrado. Se trata de una denuncia relacionada con la contratación de helicópteros para la operación de la petrolera. La empresa Helicol había buscado que se reabriera una investigación contra Roa y otros funcionarios por presuntos acuerdos restrictivos de la competencia y concierto para delinquir en el negocio de transporte aéreo. Sin embargo, un juez de control de garantías negó la solicitud de desarchivo y avaló la decisión inicial de la Fiscalía de cerrar el caso. Aunque los denunciantes apelaron esa determinación, el expediente permanece inactivo. Así, mientras Roa se prepara para afrontar en octubre una nueva etapa del proceso por la presunta violación de los topes de la campaña presidencial de 2022, la Fiscalía mantiene abiertos otros frentes de investigación relacionados tanto con su paso por Ecopetrol como con sus movimientos financieros durante el periodo electoral. Conozca: Juez ordena reabrir caso que salpica a Ricardo Roa por presunto favorecimiento a empresa de helicópteros

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