Así fue el rescate de 8 secuestrados del ELN en Norte de Santander

Ocho personas que estaban secuestradas por el ELN fueron rescatadas, según informó el presidente Abelardo de la Espriella en la mañana de este martes. Se encontraban en zona rural de Convención, Norte de Santander. Por ahora, no es claro cuánto tiempo llevaban retenidas contra su voluntad. La operación fue conjunta entre el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea y la Policía. Según dijo el presidente, hombres del GAULA fueron “insertados” en el punto objetivo y ejecutaron una acción “rápida y contundente” para que se diera el rescate. En su anuncio, el primer mandatario envió un mensaje de advertencia al ELN, como viene haciendo en diferentes pronunciamientos. Le puede interesar: Juzgado ratifica suspensión de bombardeos de las Fuerzas Militares cuando haya menores “Al ELN se lo digo con absoluta claridad: el secuestro no tiene ninguna justificación. Vamos a perseguir a quienes secuestran, extorsionan y aterrorizan a los colombianos hasta llevarlos ante la justicia”, dijo. En las imágenes que compartió se ve a las víctimas bajándose de un helicóptero, con chalecos antibalas del GAULA.

Luego, felicitó a las personas que participaron en la operación de rescate. “Felicitaciones a nuestros soldados, policías y a todos los hombres de inteligencia que participaron en esta operación. Así actúa un Estado que no abandona a sus ciudadanos: con inteligencia, coordinación y contundencia”.

Contexto de orden público e historial de ataques del ELN en la región

Esa guerrilla lleva años en la región, como lo han registrado las diferentes Alertas Tempranas, mecanismos de la Defensoría del Pueblo para advertir posibles violaciones de derechos humanos en los territorios. Por ejemplo, a mediados de agosto se presentó un ataque con 43 explosivos lanzados desde drones a una base militar en el municipio, que dejó dos militares heridos. Le puede interesar: Estos son los cabecillas del ELN por los que ofrecen millonarias recompensas tras atentado en Norte de Santander

Liberan en el Cesar a mujer secuestrada tras homicidio colectivo

Mientras tanto, en el sur del departamento del Cesar, fue rescatada otra mujer que estaba secuestrada por el ELN. Esto se presentó en el corregimiento de Simaña, municipio de La Gloria, en Cesar, donde este fin de semana hubo una masacre que sumó cinco víctimas. La historia viene desde ese momento. Según el teniente coronel Felix Pinto, la mujer había sido secuestrada justo después del asesinato de su padre en ese homicidio colectivo. “La presión ejercida por la presencia institucional y la rápida maniobra de las unidades que se desplazaban en vehículos blindados por el sector, obligó a los captores a abandonar a la ciudadana y darse a la fuga. Tras su rescate, las tropas acompañaron a la mujer hasta un lugar seguro, priorizando en todo momento su protección e integridad”, dijo el teniente coronel.

Balance de capturas contra ‘Cordillera’, Clan del Golfo y disidencias

Esta mañana, el presidente De la Espriella hizo más anuncios de orden público. Mencionó que en Dosquebradas, Caldas, la Policía llevó a cabo la operación “Marte” contra la organización narcoterrorista “Cordillera”.

Según dijo, hubo siete capturados, entre ellos alias Muelas, cabecilla del sector Guadualito “con más de 10 años de trayectoria criminal”. Se trata de una red, según dijo, que “traficaba marihuana, bazuco, cocaína y heroína, instrumentalizando personas en condición de vulnerabilidad para distribuir la droga”. Además, en Antioquia fueron capturados 6 integrantes del Clan del Golfo, según dijo el primer mandatario, quien a su vez habló de que en Santander de Quilichao, Cauca, cayó alias Ramón. Se trataría de “uno de los más buscados en Caquetá” y señalado integrante del grupo narcoterrorista estructura “Carolina Ramírez”. Entretanto, en Algeciras, Huila, fue capturado alias Barbas o Duván. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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