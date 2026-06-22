¿Cuántos millones recibirán De la Espriella y Cepeda por reposición de votos?

Tras la segunda vuelta presidencial del 21 de junio se abrió la puerta para que las campañas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda accedan al mecanismo de reposición de gastos por votos, mediante el cual el Estado reconoce parte de los recursos invertidos durante la contienda electoral.

La legislación colombiana establece que los candidatos presidenciales pueden solicitar este beneficio siempre que obtengan al menos el 4 % de los votos válidos. En los comicios de este año, ese umbral equivalió a cerca de 1,05 millones de sufragios, una cifra ampliamente superada por ambos aspirantes.

Para la segunda vuelta, el valor reconocido por cada voto válido fue de aproximadamente 2.109 pesos. Aunque al multiplicar esa tarifa por la votación obtenida por cada candidato el resultado supera los 26.000 millones de pesos, la reposición no se calcula únicamente con base en los sufragios alcanzados.

La normativa señala que las campañas deben presentar ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) los soportes que demuestren los gastos efectuados durante el proceso electoral. Solo los montos debidamente reportados y avalados por la autoridad electoral pueden ser objeto de reconocimiento estatal.

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De acuerdo con los resultados del preconteo, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, obtuvo 12.959.542 votos. Según los reportes entregados al CNE, su campaña habría registrado gastos cercanos a los 10.025 millones de pesos.

Por su parte, Iván Cepeda alcanzó 12.708.712 votos en la segunda vuelta. Los registros del sistema Cuentas Claras indican que su campaña reportó inversiones por aproximadamente 10.403 millones de pesos.

Además de la reposición, las campañas debieron respetar los límites de financiación establecidos para esta etapa electoral. La Resolución 0715 de 2026 fijó un tope cercano a los 18.243 millones de pesos para cada candidatura durante la segunda vuelta.

En consecuencia, aunque el cálculo teórico por número de votos arroja valores superiores a los gastos reportados, el reconocimiento económico estaría limitado a las sumas efectivamente invertidas y debidamente justificadas.

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En el caso de De la Espriella, el monto podría acercarse a los 10.025 millones de pesos, mientras que para Cepeda rondaría los 10.403 millones, siempre sujeto al proceso de revisión, auditoría y aprobación del Consejo Nacional Electoral.

En los próximos días, las campañas deberán acreditar la totalidad de sus gastos ante el organismo electoral. Una vez concluya el escrutinio y la verificación de las cuentas, se conocerá el valor definitivo de la reposición que recibirá cada una.

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