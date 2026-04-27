Registraduría archivó iniciativa de revocatoria contra el alcalde Carlos Fernando Galán

La Registraduría Nacional del Estado Civil archivó la iniciativa liderada por el concejal Jairo Avellaneda de revocar el mandado del alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán.
La decisión se conoció este lunes mediante la Resolución 0496 del 27 de abril de 2026 donde la entidad informó que el comité promotor de la iniciativa, ¡Revocatoria Ya!, no presentó las firmas requeridas antes del plazo estimado.
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Este se cumplió el viernes, 24 de abril y, aunque solo faltaba la oficialización de la decisión por parte de la Registraduría, ya desde ese día fuentes le habían dicho a EL COLOMBIANO que los promotores no habían alcanzado a llegar a tiempo para entregar la totalidad de las firmas.