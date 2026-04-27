Registraduría archivó iniciativa de revocatoria contra el alcalde Carlos Fernando Galán

La Registraduría Nacional del Estado Civil archivó la iniciativa liderada por el concejal Jairo Avellaneda de revocar el mandado del alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. La decisión se conoció este lunes mediante la Resolución 0496 del 27 de abril de 2026 donde la entidad informó que el comité promotor de la iniciativa, ¡Revocatoria Ya!, no presentó las firmas requeridas antes del plazo estimado. Lea también: Quieren revocar a Carlos Fernando Galán en Bogotá: comité entregó firmas a la Registraduría Este se cumplió el viernes, 24 de abril y, aunque solo faltaba la oficialización de la decisión por parte de la Registraduría, ya desde ese día fuentes le habían dicho a EL COLOMBIANO que los promotores no habían alcanzado a llegar a tiempo para entregar la totalidad de las firmas.

“Es el único concejal que se montó en eso (...) ningún otro concejal del Pacto ni siquiera se montó”, le mencionaron a este medio, desmintiendo la versión de sus promotores de que habían recogido el apoyo de más de 500.000 ciudadanos.

¿Por qué quieren revocar a Carlos Fernando Galán?

Los promotores de la iniciativa han centrado sus razones para solicitar la revocatoria del mandato de Carlos Fernando Galán en la situación que vive la capital en materia de seguridad, pues según su promotor, Jairo Avellaneda, en la ciudad se han disparado los secuestros, las extorsiones y los hurtos.

Otro punto que se ha mencionado para la utilización de este mecanismo de participación ciudadana es la crisis de manejo de los residuos sólidos, subrayando que “el manejo de basuras es ineficiente y ya se evidencian problemas sanitarios con roedores en varios sectores de la capital”. Sus promotores también alegaron problemas de movilidad, sobre todo por la demolición de lo que consideran estructuras claves como el puente Venecia y dos similares en Puente Aranda. Para que dicha iniciativa de revocatoria prosperara, la Registraduría informó que se necesitaban al menos 449.921 firmas, las cuales son equivalentes al 30 % de la votación total obtenida por el alcalde Galán en las elecciones del 2023. Siga leyendo: Al menos 11 alcaldes de capitales han sido amenazados de muerte, ¿se reforzará su seguridad?

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