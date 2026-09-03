Así cambiaría la consulta previa tras propuesta del Gobierno: avanzaría en paralelo con las licencias ambientales

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella anunció una reforma al esquema de consulta previa y licenciamiento ambiental en Colombia. El vocero oficial, Miller Soto, explicó, en un video difundido por los canales oficiales, que la consulta previa no desaparecerá, sino que se busca modificar su funcionamiento para hacerla más clara, ágil y garantizar los derechos de las comunidades étnicas.
Según Soto, uno de los principales cambios propuestos consiste en que el trámite de la licencia ambiental y el proceso de consulta previa puedan avanzar de manera paralela, sin que uno quede supeditado a la culminación del otro.
“Con este modelo, las autoridades ambientales y de consulta previa adelantan sus competencias sin duplicar trabas, asegurando la protección de las comunidades sin que el trámite detenga el estudio o la decisión de los proyectos”, señaló el Gobierno.