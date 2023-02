Por otro lado indicó que la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) se encarga del giro directo (pago directo a los prestadores de salud) y no de ordenar el gasto. Por eso advierte que “la reforma ignora ese punto esencial”, por lo cual se desconoce quién realizará el control del gasto. “Suponer que con un sistema de información que no existe y tres mil personas desde Bogotá se va a hacer esa tarea, es ilusoria ”, agrega.

Gaviria inició dudando sobre la premisa de la que parte el fondo de la reforma, que es, más o menos, que todo lo malo del sistema es responsabilidad de las entidades prestadoras de salud (EPS). “Todo esfuerzo reformista debe empezar por un diagnóstico (...) de lo que funciona y no funciona. Nunca se comienza de cero, (pero) eso no ha ocurrido con la reforma que ahora se propone. El diagnóstico no es claro”, apunta el ministro.

Sobre esa presión política que pareciera haber sobre el Gobierno, el investigador del Departamento de Salud Global de la Universidad de Harvard, Johnattan García, le dijo a EL COLOMBIANO que en los partidos que se alejan de la pretensión de la ministra Corcho “no funciona el voto disciplinado y va a depender del conocimiento que tengan los congresistas del sistema de salud, así como la en la forma en que se quieran relacionar con el Ejecutivo”.

Una mirada diferente tiene la vocera del comité de impulso de la reforma, Ana María Soleibe, quien tiene “tanta confianza” en que el Congreso la apruebe, “porque es tan juicioso el texto y todo está tan calculado, que las dudas que tengan serán resueltas. Además hay un mandato popular que los llevó al Congreso y por eso tienen que cumplirle a la ciudadanía”.

Por otro lado, el profesor de Salud Pública de la Universidad Javeriana, Enrique Peñaloza, le dijo a este diario que comparte lo expresado por el ministro de Educación. Empezando, dice, porque las EPS no son las responsables de aspectos por mejorar –como el tiempo de demora en citas con especialistas–, aunque el gobierno centre los problemas del sistema en las aseguradoras. “Los sistemas siempre necesitan ajustes y no necesariamente reformas. El manejo de los recursos por parte de los públicos en el pasado tampoco es la mejor”, expresa.

Entre tanto, el investigador García también añade que los puntos señalados por Gaviria , y que comparte, dejan entrever que “esta reforma pareciera no estar enfocada en el paciente, sino en eliminar las EPS y ahí es donde caben muchas preguntas que tienen que resolverse porque si no, no tendremos algo mejor de lo que tenemos hoy. No podemos echar para atrás”.

Peñaloza, a su vez, recuerda que ordenar el gasto –una tarea que quedaría en manos de la ADRES– es una función que demanda mucho más trabajo y no tiene capacidad de hacerlo. Aspecto que terminaría en que los recursos se asignen por igual a los territorios y “si se dividen así, empezamos con desigualdad porque no estaremos distribuyendo por necesidad de los recursos. Eso se puede volver un fortín político”.

Finalmente, Soleibe zanjó los señalamientos de Gaviria sugiriendo que “se necesita comunicación el presidente para que el ministro aclare los temores que tiene, pues pareciera que no conoce que es una propuesta que lleva años estudiándose ni es una improvisación”.

El tiempo y el Congreso apremian y entre más pasa el tiempo sin conocerse el texto completo y oficial de la reforma, la incertidumbre en el sector salud seguirá incólume. ¿Lo conocerá la ciudadanía antes de que la presenten para su discusión? Faltan dos semanas para eso y sin documento oficial para profundizar, cada inquietud o comentario –tanto externas como internas– le hará daño al Gobierno y a los usuarios que en últimas esperan que recaiga sobre ellos una buena atención.