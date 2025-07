No es una locura: la inteligencia artificial predice cuándo Dayro Moreno alcanzará los 400 goles. ¿Acertará?

El fútbol colombiano vive un fenómeno que no deja de sorprender. Con la camiseta blanca del Once Caldas, el artillero Dayro Moreno sigue escribiendo una historia que parece sacada de otro tiempo, donde la constancia, el olfato goleador y la ambición no entienden de edad. Con 364 goles a su nombre, el atacante tolimense no solo es una tendencia en redes sociales y en el terreno de juego, sino una figura que mantiene viva la esencia del gol, ese que emociona, que define partidos, que construye leyendas.