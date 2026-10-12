La red de bienes que ronda a los poderosos dueños de la U. San José

El lunes 22 de septiembre de 2025, la Fundación Universitaria San José destituyó a su secretario general, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, después de la anulación del título irregular de contaduría otorgado a Juliana Guerrero, condenada junto a Gutiérrez por el escándalo de títulos falsos. EL COLOMBIANO encontró que desde esa fecha continuaron los movimientos inmobiliarios de personas y sociedades vinculadas al entorno de la institución. Francisco Pareja González, fundador de la San José, registra 14 inmuebles a su nombre —9 en Bogotá, 4 en Nilo y 1 en Neiva—, mientras Romelia Ñuste Castro, su pareja y exrectora, figura con 9, seis en Bogotá. Le puede interesar: Universidad San José, “negocio de familia”: así reparten títulos los directivos a familiares. El 6 de octubre de 2025, dos semanas después de la destitución de Gutiérrez, Pareja le compró a su hijo, Carlos Francisco Pareja Figueredo, un predio de la calle 67 #14A-08, en Bogotá, por $1.540 millones. Allí funciona una sede de la San José. La operación se realizó pese a que el folio tenía inscrita y no cancelada una demanda de simulación promovida por Instituto Triángulo S.A., otra sociedad vinculada al fundador. En la manzana comprendida entre las calles 66 y 67, la carrera 15 y la avenida Caracas, avanza un complejo arquitectónico de tres edificios relacionado con la fundación. La revisión de siete predios contiguos sobre la carrera 14A bis y la calle 67 muestra que solo uno está inscrito a nombre de la institución. Los otros seis figuran a nombre de Francisco Pareja González o de Instituto Triángulo S.A.

El único predio de esos siete, registrado a nombre de la fundación, es el de la carrera 14A Bis #66-45, adquirido a Pareja González por $1.425 millones mediante la Escritura 3883 del 7 de diciembre de 2021, registrada ese mismo mes. Instituto Triángulo S.A. aparece como propietario de la carrera 14A Bis #66-71, adquirida por $110 millones mediante la Escritura 9358 del 17 de noviembre de 2007; de la calle 67 #14A-45, comprada por $45 millones en 1996, y de la calle 67 #14A-53, transferida a la sociedad mediante la Escritura 2390 del 18 de abril de 2008.

A nombre de Francisco Alfonso Pareja González figuran la carrera 14A Bis #66-75, adquirida por $3 millones en 1989; la calle 67 #14A-29, comprada por $6,5 millones en 1987 y utilizada como sede administrativa de la fundación y de Instituto Triángulo desde ese año, y la calle 67 #14A-23, adquirida por $130 millones en 1998. Sobre este último lote avanzan las obras del complejo relacionado con la fundación. Por tanto, según los folios consultados, la San José no figura como titular del dominio de ese terreno. La distribución no se limita a esos siete predios. La fundación figura como propietaria de dos inmuebles en Bogotá: el de la carrera 14A Bis #66-45 y una participación del 60 % en el de la calle 68 #14A-70; el 40 % restante pertenece a dos particulares.

Una revisión de registros públicos de la Ventanilla Única de Registro y de la Superintendencia de Notariado y Registro permitió identificar alrededor de 94 inmuebles en el entorno más amplio de la fundación. La institución, constituida como entidad sin ánimo de lucro, figura como titular de solo dos; en los otros 92 están registrados los bienes a nombre de Pareja, empresas comerciales vinculadas a él, exdirectivos y miembros o antiguos miembros de su red cercana. Fuentes de la San José dijeron a EL COLOMBIANO que las propiedades de Francisco Pareja han sido destinadas a “poner al servicio siempre de la institución y la comunidad educativa desde 1997”. Pareja no había respondido hasta el momento a las consultas de este diario. El exsecretario Gutiérrez El rastreo de EL COLOMBIANO muestra las movidas inmobiliarias de Luis Carlos Gutiérrez y su entorno. LC Gutiérrez Asesorías S.A.S. fue creada el 14 de enero de 2025; Inversiones Inmobiliarias Martínez & Cía. S.A.S., el 11 de marzo, e Inversiones Inmobiliarias Cogollo S.A.S., el 12 de marzo. Las tres aparecen vinculadas a la calle 23C #108-63, en Bogotá, y comparten una línea celular y el correo personal de Gutiérrez. Eloira Margoth Cogollo Caro, pareja del exsecretario, figura como representante legal de LC Gutiérrez Asesorías y gerente de las inmobiliarias.