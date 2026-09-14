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¿Cómo será el ingreso de la Policía a las universidades? Esto dijeron los rectores tras la propuesta de De la Espriella

El rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, puso en duda la efectividad de la medida y planteó que la respuesta debe estar en la inteligencia.

  • El jefe de Estado hizo el anuncio ayer, durante una alocución presidencial. Sobre la propuesta se pronunciaron José Ismael Peña, rector de la Universidad Nacional, y Guillermo Murillo Vargas, rector de la Universidad del Valle. Foto: Colprensa
    El jefe de Estado hizo el anuncio ayer, durante una alocución presidencial. Sobre la propuesta se pronunciaron José Ismael Peña, rector de la Universidad Nacional, y Guillermo Murillo Vargas, rector de la Universidad del Valle. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 2 horas
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Luego del anuncio del presidente Abelardo de la Espriella de un nuevo protocolo nacional para definir la actuación de la Fuerza Pública ante hechos de violencia, vandalismo y terrorismo que ocurran en universidades públicas, varios rectores de diferentes universidades nacionales salieron al paso de las declaraciones.

Por su parte, el rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, puso en duda la efectividad de la propuesta del jefe de Estado. En diálogo con Blu Radio, sostuvo que el problema está en que quienes protagonizan estos hechos pueden mezclarse con los estudiantes y aprovechar las características de los campus para dificultar la acción de las autoridades.

“Es muy difícil porque tradicionalmente eso no tiene ningún efecto. Estos delincuentes se escudan en algunos estudiantes, en las personas que están mirando, en la manera como los campus están diseñados. Entonces realmente no tiene efecto. Por eso digo, insisto yo en que la solución es inteligencia”, dijo.

No obstante, el rector también se refirió a la discusión sobre la autonomía universitaria y aclaró que esta no significa que las instituciones estén por fuera de la ley.

Peña recordó que, cuando dentro de la Universidad Nacional se presenta un hecho que constituye un delito, la Policía puede intervenir sin necesidad de una autorización de las directivas.

“En el caso de septiembre, la policía entró, la vicerrectora Carolina Jiménez los atendió en el edificio de Ciencias Humanas porque hubo un herido, o sea, una persona lastimada. En ese caso, la policía entra sin pedirle permiso a nadie porque hay un crimen”, dijo.

El directivo explicó además que la Universidad Nacional ha reforzado los controles en los accesos de su sede en Bogotá.

Entre las medidas está la solicitud de documentos de identificación a quienes ingresan, con el objetivo de evitar que personas ajenas a la comunidad universitaria entren al campus y participen en disturbios.

¿Qué dicen otros rectores?

El debate también llegó a la Universidad del Valle. Su rector, Guillermo Murillo Vargas, señaló que buena parte de los hechos violentos relacionados con esa institución ocurren en el espacio público y no dentro de las instalaciones universitarias.

El directivo se refirió particularmente a los ataques con artefactos explosivos registrados en los alrededores de la universidad y sostuvo que los integrantes de la comunidad académica terminan siendo víctimas de estos hechos.

Por eso, Murillo Vargas coincidió en la necesidad de fortalecer las investigaciones para determinar quiénes están detrás de estos ataques; no obstante, al tiempo diferenció las actividades propias de la universidad de los hechos vandálicos que ocurren en las zonas externas al campus.

Lea también: Policía podrá ingresar a universidades públicas si hay actos de vandalismo, anuncia De la Espriella

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué postura adoptó el rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, frente al nuevo protocolo de seguridad para universidades públicas?
El rector puso en duda la efectividad de la propuesta del Gobierno, argumentando que los delincuentes se escudan en los estudiantes, en las personas curiosas y en el diseño de los campus para dificultar la acción de las autoridades, por lo que considera que la verdadera solución radica en la inteligencia.
¿Qué aclaró el rector José Ismael Peña respecto a la autonomía universitaria y el ingreso de la Fuerza Pública?
Aclaró que la autonomía no significa que las instituciones estén por fuera de la ley, recordando que cuando ocurre un delito —como sucedió en septiembre con un herido atendido en el edificio de Ciencias Humanas— la Policía puede ingresar al campus sin necesidad de pedir autorización a las directivas.
¿Qué medidas de control ha implementado la Universidad Nacional en su sede de Bogotá para prevenir disturbios?

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