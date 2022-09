Para el mandatario, la reapertura de la frontera es un símbolo de unión que no debe cerrarse. En ese sentido, aseguró que Venezuela es una parte de Colombia y en ese sentido el país “no le puede cerrar las puertas a su propia casa”.

11:15 a.m.: el presidente Gustavo Petro ya cruzó el puente internacional y se espera que pronto se encuentre con la delegación venezolana. Los enviados de ambas naciones ya están en la frontera.

11:30 a.m.: avanza hacia Colombia el primer camión de carga desde Venezuela, algo que no se veía desde hace cuatro años por este punto internacional. Se dirige hacia el corregimiento de La Parada. El primer camión en pasar fue el venezolano y estaba decorado con la bandera de Venezuela. El segundo fue un vehículo colombiano.

11:48 a.m.: “Gracias a Dios ganó la izquierda en Colombia y este puente se abrió”, grita una mujer ondeando las banderas de los dos países desde el lado venezolano de la frontera. Mientras a ese costado del puente los venezolanos miran con curiosidad la reapertura, en la mitad el presidente Gustavo Petro está con el gobernador del Táchira Fredy Bernal en el saludó protocolario de la reapertura de frontera.

9:33 a.m.: La orquesta de las Fuerzas Armadas de Colombia y su par se encontrarán en el centro del Puente Internacional Simón Bolívar. Desde ahí entonarán los dos himnos nacionales: la colombiana planea entonar el himno venezolano y la venezolana el himno colombiano. Una vez las orquestas marciales toquen el conjunto de himnos binacionales, se dará paso a los camiones que atravesarán la infraestructura.

11: 00 a.m.: continúan los actos protocolarios con los que oficialmente se reabrió la frontera entre Colombia y Venezuela. Aunque no está en el punto fronterizo acordado por ambas naciones, el presidente Nicolás Maduro aseguró muy temprano que “estamos retomando relaciones y dando pasos firmes para avanzar en la apertura total y absoluta de la frontera entre pueblos hermanos: Colombia y Venezuela. ¡Es un día histórico y transcendental! “.

8:50 a.m.: El Puente Internacional Simón Bolívar ya está cerrado para el paso de los camiones que reabrirán la frontera. Desde el lado venezolano se escuchan detonaciones de pólvora y los pitos de un camión que está cercano al puente.

9:20 a.m.: La reapertura oficial de la frontera está retrasada y las autoridades de ambos países reabrieron el paso de migrantes durante una hora mientras comienza el evento. En el Puente Internacional Simón Bolívar están efectivos de la Policía y el Ejército colombiano, pero también de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

7:46 a.m.: “El tema no es una línea fronteriza, es fortalecer un territorio de 2,5 millones de habitantes de las ciudades de la frontera. En política migratoria le pido al gobierno no poner talanqueras para el comercio, necesitamos coordinación con mesas permanentes”, aseguró el alcalde de Cúcuta Jairo Yañez en entrevista con EL COLOMBIANO.

Solo entre Venezuela y la ciudad de Cúcuta ya están transitando diariamente 35.000 personas, de las que algunas siguen hacia el interior del país y otras se mantienen con una migración pendular entre los dos países.

7:30 a.m.: El paso de migrantes se suspenderá a las 8 de la mañana y será habilitado nuevamente cuando finalice el evento protocolario de la reapertura. A esta hora funcionarios del Invías barren el puente Internacional Simón Bolívar y acomodan las barricadas para el paso de los camiones.

7:10 a.m.: militares y policías custodian el Puente Internacional Simón Bolívar a la espera de la llegada del presidente.

6:20 a.m.: el presidente Gustavo Petro sí asistirá a la apertura de la frontera.