¿Quiénes son Mascialino y Romagnoli, los presuntos testaferros de Alcocer, según Eva Ferrer?

Luego de las explosivas declaraciones de la exconsejera presidencial Eva Ferrer en contra de la exprimera dama de la Nación, Verónica Alcocer, dos nombres quedaron en el radar tras los graves señalamientos: los empresarios italianos Fabio Mascialino y Enrico Romagnoli.
De acuerdo con lo que le dijo la española cercana a Gustavo Petro y Verónica Alcocer a la revista Semana, los dos empresarios integran una presunta red de tráfico de armas, siendo ellos las figuras centrales. La exasesora también los acusó de ser presuntos testaferros de la exprimera dama y del empresario catalán Manel Grau.
Sin embargo, este no es el primer señalamiento que los dos italianos tienen en Colombia, pues en medio de su amplia trayectoria como empresarios han sido vinculados con otros contratos en la administración de Gustavo Petro e inclusive en el gobierno de Daniel Quintero en Medellín.