¿Quién es Euclides Torres, el financiador de eventos políticos de Petro que se quedó sin visa?

El nombre de Euclides Torres volvió a sonar en la agenda pública después de que Estados Unidos le retiró la visa. Esto, como parte de una política de restricciones para ciudadanos extranjeros que, según el Departamento de Estado, estarían involucrados en acciones de corrupción o narcotráfico que socaven a gobiernos elegidos democráticamente. Pero, ¿quién es Euclides Torres? El empresario fue megacontratista del gobierno de Gustavo Petro y lidera uno de los clanes políticos más poderosos del Caribe. En un interrogatorio en el búnker de la Fiscalía, en Bogotá, el hijo del entonces presidente, Nicolás Petro Burgos, señaló que Torres habría financiado actividades de la campaña presidencial. Entre ellas, una con una enorme tarima en forma de “P” en Barranquilla, que en su momento se hizo viral. “En parte lo financió Euclides Torres (...) fue para el tema de tarimas, publicidad, desconozco los detalles”, dijo. Petro Burgos también lo ha descrito como alguien con “intereses en sectores como transporte y energía”. Entérese: La “P” y los megacontratos de Los Torres con el Estado vuelven a poner en aprietos a Petro Por su parte, Torres ha negado que haya dado plata. En 2024, en una sesión ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, el megacontratista dijo “nunca aporté dinero a la campaña Petro. Solo apoyé con aspectos logísticos”. En ese mismo encuentro, negó que él y o su familia hagan parte del denominado “clan Torres”, señalando que es un calificativo “malintencionado y peyorativo”.

La red política del clan Torres y los contratos multimillonarios

En 2024 se conoció, a su vez, que Torres visitó la Casa de Nariño en diferentes oportunidades durante el gobierno Petro, donde se reunió con fichas de esa administración. Solo entre 2022 y 2024, según varias investigaciones periodísticas, habría ganado jugosos contratos que sumarían al menos $204 mil millones.

Los Torres tienen su mayor influencia en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico. Por eso se les conoce como el “clan Torres”. Van varias elecciones en las que demostraron su capacidad para movilizar votos, y la del pasado 8 de marzo para el Congreso no fue la excepción. En el top 6 de senadores más votados del Partido Liberal estuvo el exdiputado de Atlántico Camilo Torres Villalba. Es hijo de Camilo Torres, exalcalde del municipio de Puerto Colombia, y hermano de Euclides. La mamá de Camilo, Martha Villalba, también fue exalcaldesa de Puerto Colombia y fórmula en la Cámara de Representantes del entonces senador Armando Benedetti, luego ministro del Interior de Petro. Justamente, este fue el puente para que el grupo político apoyara a Petro en 2022 y a lo largo de su gobierno. Otro congresista que es considerado alfil de los Torres es Pedro Flórez, senador del Pacto Histórico. Flórez, químico de profesión y sin trayectoria previa en la izquierda, está casado con Karina Torres, sobrina de Euclides, e integra la Comisión Sexta del Senado, encargada de asuntos de transporte, telecomunicaciones y tecnología, sectores donde operan empresas del empresario. Para saber más: El cuestionado clan Torres habría ganado millonarios contratos de energías renovables en el Gobierno Petro

Denuncias por compra de votos y las posibles sanciones de la lista OFAC

La revocatoria de la visa también tendría que ver con redes de supuesta compra de votos en el Caribe que De la Espriella denunció en campaña. En esta red habrían tenido influencia los Torres, según el entonces candidato De la Espriella. “Lo que pretenden hacer es una compra masiva de votos en la región Caribe metiendo a los hermanos Torres, que ya tienen 60.000 millones de pesos para comprar votos en el Caribe. Pretenden hacer lo que hicieron hace cuatro años porque eso fue lo que le dio el triunfo a Petro, la compra de votos en el Caribe colombiano”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. De la Espriella pidió apoyo a Estados Unidos para evitar un supuesto fraude o interferencia en la segunda vuelta presidencial. Entre las peticiones, pidió identificar a quienes estarían envueltos en esa supuesta red de compra de votos. Le puede interesar: Interrogatorio donde Nicolás Petro salpicó a la campaña 2022 no será usado en el juicio Hoy, con Colombia como parte de la alianza de seguridad del Escudo de las Américas, promovida por la administración Trump, la remoción de visas parece solo una de muchas medidas a las que podrían enfrentarse los políticos a los que ha denunciado el presidente. “La lucha contra la corrupción, cáncer de la Patria, es una bandera con la que estamos comprometidos los gobiernos de Colombia y de los Estados Unidos. Los inescrupulosos que defraudan al pueblo no pueden seguir disfrutando de sus pillajes, moviéndose libremente por el continente ni paseando con sus familias, mientras las sociedades a las que han desfalcado ven a sus niños sufrir desnutrición y falta de agua, y vivir en la miseria”, dijo el jefe de Estado. Precisamente, después hizo referencia a que se tomen más medidas. “La lucha apenas empieza; pronto se ampliará no solo en número, sino también en decisiones administrativas. La lista de la OFAC es otro camino para cerrarle la puerta a la impunidad y combatir la corrupción”, concluyó. En otras noticias: ¿De qué manera acompañó el Clan Torres a Benedetti durante la campaña de Petro?

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