¿Quién era ‘La Bebecita’, la pareja de ‘Bendito Menor’ que fue abatida con él?

Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, y Rosa Angélica Tarazona, conocida como ‘La Bebecita’, construyeron una relación que exhibían en redes sociales mientras “le hacían el quite” a las autoridades. Durante los últimos meses, ella permaneció junto a uno de los cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn). Ambos compartían fotografías vestidos de camuflaje, abrazados y acompañadas de mensajes como: “Temor solo ante Dios, seguimos en pie de lucha”. La madrugada de este viernes, esa historia terminó. Los dos fueron abatidos en La Guajira, junto con otros dos hombres que serían sus escoltas. En contexto: ‘Bendito Menor’, líder de las Autodefensas Conquistadoras, fue abatido en operativo junto a su pareja ‘La Bebesita’ en La Guajira

¿Cuál era el rol de alias La Bebesita en el grupo armado?

Fuentes de la Policía señalan que Tarazona no era solamente la compañera sentimental de ‘Bendito Menor’, sino que al ser la pareja del cabecilla habría asumido funciones dentro de la estructura criminal, especialmente en el manejo de recursos, logística y abastecimiento; prácticamente habría terminado siendo su “mano derecha” en lo “administrativo”. Ella, además, tenía un rol central en las labores de reclutamiento de jóvenes para la organización criminal. Fuentes señalan que habría participado en el manejo de recursos ilícitos que entraban por las extorsiones en varios municipios de La Guajira y de la “nómina” de integrantes de la organización, según conoció EL COLOMBIANO. Esa posición, de acuerdo con los reportes conocidos, le habría permitido conocer movimientos, necesidades y lugares de operación de la estructura.

Las autoridades también la relacionaban con la adquisición, transporte e ingreso de armamento y explosivos hacia zonas de influencia de las Acsn en Magdalena y La Guajira. Parte de ese material habría sido movilizado de manera clandestina en vehículos hasta los corredores utilizados por la organización. La relación de la pareja también quedó registrada en las redes sociales de ‘Bendito Menor’. En una de sus publicaciones más recientes mostró cómo le propuso matrimonio a Tarazona. En las imágenes, ‘La Bebecita’ aparece con un vestido blanco y los ojos vendados mientras camina hacia la playa. Justamente, las autoridades consideraban que Tarazona había adquirido un papel cada vez más relevante dentro de la estructura. Le recomendamos leer: ¡Cayó en la mentira! Así fue el engaño fraguado por el FBI que permitió ubicación final de “Bendito Menor” y otros detalles del operativo Cabe señalar que Tarazona había sido capturada por estar presuntamente involucrada en delitos de extorsión y concierto para delinquir en septiembre de 2025, en Guachaca (Magdalena). Pero un juez le concedió detención domiciliaria. Y en esas se fugó.

A partir de entonces retomó sus actividades y volvió a moverse junto a ‘Bendito Menor’. De acuerdo con detalles conocidos por El Tiempo, utilizaban recursos como cambiar de teléfonos, buscar distintos refugios y desplazarse por diferentes puntos de la Sierra Nevada. Ambos permanecieron unidos hasta la madrugada de este viernes, cuando fueron abatidos por la Policía en La Guajira. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Siga leyendo: Se burlaba del Gobierno, presumía lujos y vivía como influencer: así era la desafiante vida de ‘Bendito Menor’ antes de ser abatido

Bloque de preguntas y respuestas