Por el hecho de tener nitrato de potasio no requiere estar expuesta al aire para que detone, pues su función es proporcionar oxígeno ante las altas temperaturas a las que explotan. Sin embargo, no es común que suceda mientras esté almacenada, siendo transportada o en proceso de fabricación.

“Esto trajo cambios drásticos a mi vida. Cosas que una daba por sentado poder hacerlas, como amarrarse los zapatos o vestirse, tuve que aprender a hacerlas con una mano. Y también me trajo heridas psicológicas, en parte porque en mi ambiente laboral escuchaba referencias sobre mí recalcando cómo es mi aspecto físico ahora: me decían ‘la manca’ a escondidas”.

En la capital del país otra escena muestra el resultado de manipular este artefacto irresponsablemente. Se trata de una mujer de 23 años que celebraba la noche de las velitas con su familia. Su vida cambió radicalmente por un tote cuando lo intentó prender. El objeto explotó antes de que pudiera soltarlo y la onda explosiva la dejó con tan graves heridas en una de sus manos, que los médicos que la atendieron no tuvieron más remedio que amputársela.

Con esta trayectoria a cuestas, ha visto entrar y salir de esa unidad niños, jóvenes, adultos y longevos heridos por manipular pólvora todos los diciembres. Y sin titubeos dice: “A pesar de las campañas que hacen las unidades de quemados, la gente no hace caso, no cree o piensa que esto es una exageración y lo peor es que las cifras siguen en aumento, sobre todo en los niños”.

Su reto, además de propender porque existan artículos pirotécnicos cada vez más seguros, es el trabajo conjunto para disminuir los riesgos de manipular artefactos pirotécnicos, formalizar las empresas que se dedican a producirlos y ser parte de la solución y no del problema de los quemados y lesionados en estas épocas.

Regulación a un fuego letal

Si bien la pirotecnia no es una actividad que esté prohibida en Colombia, sí está reglamentada por la Ley 670 de 2001. Allí se establece que los alcaldes de las ciudades y municipios pueden permitir el uso y la distribución de artículos pirotécnicos o fuegos artificiales en tres categorías (que van desde la más inofensiva hasta la que solo se puede vender a personas especializadas en su manejo) y prohibe su venta a menores de edad y a personas en estado de embriaguez.

No obstante, las cifras de lesionados con estos elementos cada año indican que estas particularidades no se están cumpliendo o que el comercio ilegal están haciendo de las suyas, aprovechando del caso omiso que los ciudadanos hacen a las advertencias y consecuencias legales y de salud que puede traer su manipulación irresponsable.

De hecho, Jorge Luis Gaviria y Carlos Andrés Carvajal coinciden en que las campañas de prevención de lesionados con pólvora han fracasado, aunque por razones distintas.

Mientras Gaviria afirma que es así porque no hay un control efectivo por parte de las autoridades y que no hay suficiente capital humano para hacer cumplir la ley, Carvajal estima que es porque “lo metieron todo en una sola bolsa, en la que toda es mala y se enfocan en solo prohibirla y en lo coercitivo, pero para la gente todo lo prohibido es más apetecido”.

Sin ir más lejos, el uso de la pólvora en Colombia es una realidad que está dejando heridos, amputados y muertos en épocas en las que la tradición indica que todo es felicidad.

Así mismo, las cifras anuales mostrarían que debe cambiarse el enfoque con el que se hacen las campañas de prevención. En las palabras del doctor Gaviria, puede haber una luz que ayude a encontrar respuestas: “La única forma que podría cambiarse esta realidad es enseñarles a los niños desde el colegio o el jardín sus consecuencias. Desde ahí aprenderán que no es bueno y ellos serán los padres de los futuros niños que no la usarán, pues las medidas punitivas no le importan a la gente” .