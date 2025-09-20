x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Con operativos en Medellín y Cali, desmantelaron red acusada de tráfico de migrantes desde Nariño hasta Urabá

Los cinco capturados deberán responder por el traslado de al menos 114 personas de países como Pakistán, Nepal, Togo, Guinea, Senegal, Ghana, Congo, Camerún, entre otros.

  • Cae banda dedicada al tráfico de migrantes entre Nariño y Urabá. Fotografía cortesía Fiscalía General de la Nación. Foto: Fiscalía General de la Nación
    Cae banda dedicada al tráfico de migrantes entre Nariño y Urabá. Fotografía cortesía Fiscalía General de la Nación. Foto: Fiscalía General de la Nación
Colprensa
Camilo Andrés López C
Camilo Andrés López C

Digital - Alcance

hace 4 horas
bookmark

Al menos cinco personas fueron detenidas y señaladas de pertenecer a una red dedicada al tráfico de migrantes y a quienes se les atribuyó el traslado de 114 personas a lo largo de dos años, informó la Fiscalía.

Los detenidos, Alejandra García Arboleda, José Alonso Jaramillo Estrella, Hernando Muñoz Patiño, Jorge Eliécer Álvarez y Héctor Fabio Chalarca Castrillón, fueron imputados del delito de tráfico de migrantes, por parte de un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos.

Le recomendamos: Así operaba la red que entregaba cédulas y pasaportes colombianos a migrantes venezolanos

Los extranjeros, de países como Pakistán, Nepal, Togo, Guinea, Senegal, Ghana, Congo, Camerún, Sierra Leona, Bangladesh, Haití, Cuba y República Dominicana, ingresaban a territorio colombiano por la frontera con Brasil, eran trasladados vía fluvial hasta Nariño y allí eran contactados por esta estructura criminal que los trasladaba en buses de servicio público hasta la frontera con Panamá.

Vea también: Bad Bunny confesó la razón de no incluir a EE. UU. en su gira mundial: las redadas migratorias preocuparon al puertorriqueño

Según las autoridades, Álvarez y Chalarca se encargaban de conseguir los buses y coordinar los trayectos; Muñoz y Jaramillo eran los conductores de los vehículos de servicio público utilizados para el traslado de los extranjeros, mientras que García era el encargado de la logística del viaje y de evitar que los migrantes se relacionarán con terceros o se bajaran de los buses.

Los arrestos se realizaron en operativos adelantados por la parte de la Fiscalía y Dijin en Medellín, Cali y Palmira, en el marco de una labor de cooperación con las agencias estadounidenses de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

En otras noticias: EE. UU. pinta de negro el muro de la frontera con México para que se caliente y sea más difícil para los migrantes escalarlo

Temas recomendados

Inmigración ilegal
Fiscalía General de la Nación
Tráfico de migrantes
Fiscalía
Urabá
Nariño
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida