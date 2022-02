Durante las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud puso a un equipo técnico y jurídico a analizar el fallo de la Corte Constitucional, que despenalizó el aborto hasta el sexto mes de gestación y le ordenó al Gobierno reglamentar estas nuevas condiciones.

La decisión, sin embargo, fue duramente cuestionada por el presidente Iván Duque, quien puso en duda la legitimidad que tienen los cinco magistrados de la alta corte que votaron a favor de la descriminalización del aborto.

El histórico cambio al Código Penal también provocó reacciones entre los candidatos presidenciales. Unos salieron a respaldar la decisión de la Corte y saludaron lo que consideraron un avance para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Otros, en cambio, rechazaron la despenalización e incluso prometieron tumbar el fallo de llegar a encabezar el Ejecutivo (ver recuadros).

Más allá de la polarización y las largas discusiones morales y jurídicas, la Corte les hizo un fuerte llamado a los otros poderes del Estado –el Ejecutivo y el Legislativo– para que pavimenten las bases de una política pública para acceder al derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el país.

EL COLOMBIANO desglosa uno a uno los nuevos escenarios que dejó la decisión de la Corte Constitucional y las posiciones que se han tomado en torno a un tema que ha sido polémico en Colombia y el mundo.

1. Tendrán que fijarse nuevas normas

En el comunicado del fallo –cuya versión completa aún no se ha conocido–, la Corte Constitucional no solo se limitó a despenalizar el aborto hasta la semana 24, sino que les pidió al Gobierno Nacional y al Congreso cumplir con seis puntos para expedir una nueva política pública que reglamente esa práctica.

Entre otras cosas, les solicita establecer lineamientos que les permitan a las mujeres estar informadas sobre las opciones que tienen durante el embarazo y después de este; eliminar barreras para acceder al aborto; garantizar el acceso a la anticoncepción; desarrollar programas de educación sexual y reproductiva –tanto para mujeres como para hombres–; plantear alternativas como la adopción para las gestantes; y crear mecanismos para garantizar los derechos de los niños que nazcan “en circunstancias de gestantes que desearon abortar”.

Daniel Trejos, jurista del Colegio de Abogados en Derecho Médico, dijo que el Congreso debería asumir su rol de legislador y cimentar una ley sobre el aborto, sin embargo se trata de un escenario improbable y que no resulta determinante a la luz de la decisión que tomó la Corte Constitucional. “¿Es necesario? No es necesario. Yo no tengo que tener una ley, porque con el fallo de la Corte el delito se modificó”, explicó Trejos.