Video | Daniel Muñoz habla sus sueños y alegró a hinchas en Medellín: “El objetivo es llegar a la final del Mundial”

Muñoz, vestido con tenis Air Force One blancos, unos pantalones tipo cargo y una camisa de botones verde menta que le daba un aire de formalidad a su pinta urbana. El futbolista, quien además, llevaba las uñas cortas, transparentes y unas aretas moradas de corazones en ambas orejas , no se dio cuenta de la presencia del menor. En ese momento dialogaba con la prensa sobre fútbol, la vida, el barrio.

“¿Lo viste?, míralo, míralo”, le dijo a su hijo, de unos ocho años, una madre que logró entrar a una tienda de Nike de El Tesoro mientras le señalaba a Daniel Muñoz, futbolista del Crystal Palace y la Selección Colombia , sentado en la mitad del lugar, rodeado de periodistas. El menor, no tan alto, se movía habilidoso buscando un espacio para observar al jugador. Lo hizo. Sonrió. Estaba feliz.

No solo en Amalfi , municipio del que es oriundo y al que fue hace unos días, formó el talento que lo llevó a ser profesional. También en Bello, donde estuvo en compañía del futbolista Jean-Philippe Mateta, compañero del Crystal Palace, en estas vacaciones.

“Venir siempre me hace muy feliz. Casi que solo una vez al año logro regresar a mis orígenes, desconectarme, hacer cosas diferentes, pero el tiempo pasa muy rápido y, en realidad, no me quisiera ir, pero toca”, manifestó Muñoz, quien estará en Colombia hasta el próximo 18 de junio.