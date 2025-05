El presidente del Senado, Efraín Cepeda, se pronunció este miércoles tras la captura de quien también fuera presidente de la Corporación, el senador Iván Name, involucrado en el caso de corrupción y presuntas coimas con dineros arañados de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).

Al ratificar la presunción de inocencia, el congresista se refirió a la eventual “silla vacía” que quedaría dada la detención ordenada por la Corte Suprema de Justicia, lo que implicaría que la curul quedaría acéfala y Name no sería reemplazado por otro senador.

“No tengo el concepto jurídico, pero entiendo que sí, que sería la silla vacía, pero lo ratificamos apenas tenga el concepto jurídico y cuando la Corte nos oficie, seguramente la semana entrante (...) ya pedí los conceptos jurídicos, estamos esperando el auto de la Corte para revisar, pero parecería que no”, manifestó el senador.

Advirtiendo que Name no ha sido condenado, Cepeda manifestó que las responsabilidades son individuales y que su captura no puede interpretarse como una afectación contra la imagen del Parlamento.

“Creo en la presunción de la inocencia del expresidente Iván Name. Él se debe defender, no ha sido condenado. Eso es lo primero y lo segundo es que las responsabilidades son individuales”, agregó.