“Que el mundo vuelva a confiar”: Colombia presentó su nueva cara ante la ONU

El jueves fue la primera intervención del nuevo gobierno de Colombia ante la Asamblea General de la ONU, el espacio internacional donde más de 100 países se ven cara a cara y fijan sus posturas políticas, incluso cuando están en contravía de algunos de los presentes. Esta sesión era especial para Colombia: era su primera aparición bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella y, por eso, la expectativa estaba puesta en conocer cuál será la nueva postura del país frente al mundo durante los próximos cuatro años.

Tan particular fue la participación de Colombia que, por primera vez, quien habló no fue el propio presidente, sino, esta vez, el vicepresidente José Manuel Restrepo. Abelardo se quedó en Colombia, cumpliendo la promesa de dejarles esos asuntos internacionales a sus funcionarios representantes ante el mundo.

José Manuel leyó un discurso de 14 páginas. Dejó claro que no son la continuidad del gobierno Petro y que no van a romantizar los derechos humanos por encima de los derechos de los demás. Además, Colombia dejó claros sus reparos frente al propio organismo, al que también le reconoció sus imperfecciones.

Fueron varios los temas que tocó, entre ellos la inversión, la lucha contra el narcotráfico y la posición de Colombia sobre Venezuela. Pero una frase terminó resumiendo el tono de toda la intervención: “Ningún país puede prosperar cuando su gente deja de confiar en él”.

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Desde ahí, el discurso fue llevando a la idea de que Colombia, según el nuevo Gobierno, necesita recuperar la confianza que perdió y lo hará empezando por la seguridad. “El 7 de agosto recibí un país que había comenzado a perder la confianza —señaló el presidente en el texto que leyó el vicepresidente—. Recuperarla pasa primero por restablecer la seguridad y la autoridad del Estado en los territorios, pero también por generar oportunidades, atraer inversión y hacer que la economía vuelva a crecer”.

La seguridad como primer paso

Y si la confianza es el punto de partida, para el Gobierno la seguridad es el primer paso para recuperarla. Por eso, buena parte del discurso estuvo dedicada a este asunto. “Durante demasiado tiempo, los colombianos han tenido que convivir con situaciones que ninguna sociedad debería aceptar como normales”, leyó Restrepo.

Dibujó un país de campesinos sometidos por grupos armados, comerciantes víctimas de extorsión y familias que viven con miedo por la seguridad de sus hijos. “Eso no es, ni puede convertirse, en la normalidad”, afirmó.

De ahí pasó a lo que ha sido una de las principales banderas del nuevo Gobierno: recuperar el control territorial. Desde el comienzo de su administración, explicó, se impartió a la Fuerza Pública la instrucción de recuperar la autoridad del Estado y enfrentar a las estructuras armadas.

Es un asunto que el Gobierno ha dicho que combatirá con “mano dura” y en el que Estados Unidos aparece como uno de sus principales aliados.

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Pero el problema de seguridad, según el propio discurso, no termina en las fronteras colombianas. Y ahí entró el narcotráfico. “Hay una realidad que muchas veces se pierde de vista: las drogas ilícitas se producen en Colombia, pero no terminan en Colombia: el narcotráfico es una empresa transnacional”, planteó.

Puso sobre la mesa que la lucha contra las drogas no puede ser solo un problema colombiano. Por eso, el Gobierno pidió que la comunidad internacional haga su parte. Y al mismo tiempo dejó claro que la seguridad, por sí sola, tampoco resuelve el problema. “La seguridad, siendo indispensable, no basta; un territorio que no ofrece oportunidades sigue siendo un territorio vulnerable”, indicó.