Puerto Leguízamo: así se vive entre la coca represada y la violencia desatada

La del Remanso fue una de las 10 masacres que sacudió al departamento entre 2022 y lo que va de 2023 –dejando 42 muertos–, un drama que se suma a los crímenes de 18 líderes sociales. Hace menos de 15 días, el 6 de junio, otra masacre enlutó a la región, esta vez en Villagarzón, ubicado a hora y media de Puerto Asís por carretera (Ver infografía al final).

En Puerto Leguízamo Alba accede a hablar –como si acaso ya no hubiera gritado–, pero pone una condición: que no se revele su identidad. “Las cosas siguen muy delicadas”, advierte, queriendo explicar el precio de alzar la voz. Ha pasado más de un año y no hay respuestas ni justicia, solo las mismas disculpas de escritorio que Alba no deja de sentir tan fugaces como gélidas.