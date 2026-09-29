¿Puede Estados Unidos meter en la lista de la Ofac a corruptos de otros países, como propuso De la Espriella?

La revocatoria de las visas de la senadora Martha Peralta y del empresario Euclides Torres podría ser apenas el primer capítulo de sanciones de Estados Unidos a personas posiblemente vinculadas en hechos de corrupción. O al menos así lo propuso el presidente Abelardo de la Espriella.
Tras celebrar la decisión de Washington, el mandatario puso sobre la mesa otra herramienta de mayor alcance: las sanciones de la Ofac, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos; es decir, la inclusión en la llamada “Lista Clinton”.
En contexto: Daniel Quintero y otros cercanos a Petro a quienes De la Espriella pidió quitarles la visa: ¿serán los siguientes?
“La lucha apenas empieza; pronto se ampliará no solo en número, sino también en decisiones administrativas. La lista de la OFAC es otro camino para cerrarle la puerta a la impunidad y combatir la corrupción”, escribió el mandatario.