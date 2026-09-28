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Juez avala testimonio clave en caso por presuntas irregularidades en contrato de helicópteros Mi-17

En el proceso está vinculado el exviceministro de Defensa Luis Edmundo Suárez Soto y las diligencias comenzarán el próximo 4 de noviembre.

  • La flota de helicópteros Mi-17 del Ejército ha enfrentado problemas de operatividad por fallas y dificultades en su mantenimiento. Foto: Cortesía Ejército
    La flota de helicópteros Mi-17 del Ejército ha enfrentado problemas de operatividad por fallas y dificultades en su mantenimiento. Foto: Cortesía Ejército
El Colombiano
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hace 2 horas
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Un juez de control de garantías autorizó la práctica de una prueba anticipada dentro de la investigación por presuntas irregularidades en la adjudicación de un millonario contrato para el mantenimiento de los helicópteros Mi-17 del Ejército Nacional, proceso en el que está vinculado el exviceministro de Defensa Luis Edmundo Suárez Soto.

La decisión fue adoptada por el Juzgado 48 Penal Municipal con Función de Control de Garantías y permite recibir de manera anticipada el testimonio de Diego Alejandro Manrique, considerado por la Fiscalía una pieza clave en el expediente, según información publicada por Blu Radio.

El organismo investigador sostiene que su declaración resulta fundamental para esclarecer cómo se habría estructurado el proceso contractual que terminó con la adjudicación a la firma estadounidense Vertol Systems.

¿Cuál es el origen de la investigación?

El caso gira alrededor del contrato 012, firmado el 31 de diciembre de 2024 entre el Ministerio de Defensa y Vertol Systems por 32 millones de dólares para el mantenimiento y suministro de repuestos de los helicópteros rusos Mi-17 de la Fuerza Pública.

Según la hipótesis de la Fiscalía, durante la adjudicación se habrían presentado irregularidades que favorecieron a la compañía estadounidense, pese a que, presuntamente, no cumplía con los requisitos de experiencia, capacidad técnica, jurídica y financiera exigidos para ejecutar el contrato.

Además de Suárez Soto, la investigación involucra a otros exfuncionarios y particulares relacionados con el proceso.

La relevancia de la declaración de Manrique radica en que el exfuncionario cuenta con un principio de oportunidad y se comprometió a colaborar con la justicia. El ente acusador indicó que su testimonio permitirá acreditar comunicaciones y conversaciones que, según la investigación, evidenciarían presiones, reuniones y actuaciones encaminadas a favorecer la contratación de Vertol Systems.

Y es que hace poco menos de un año se conoció que, de una flota de 20 helicópteros, solo había cinco en funcionamiento.

A inicios de este mes, hasta Rusia salió al paso por los problemas que enfrenta la flota de aeronaves. Es más, la embajada de ese país fue directa en un comunicado al señalar que los intentos del Gobierno de Gustavo Petro por recuperar la operatividad de los helicópteros que permanecían fuera de servicio, recurriendo a contratistas de terceros países que no contaban con autorización, no resolvieron el problema.

Por el contrario, expusieron al Estado al riesgo de perder millonarios recursos y terminaron en procesos penales contra algunos de los involucrados.

De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, Manrique también declarará sobre advertencias realizadas en diciembre de 2024 por funcionarios y equipos técnicos que habrían cuestionado la capacidad de la empresa para contratar con el Estado. La Fiscalía sostiene que esas alertas eran conocidas por varios de los hoy investigados.

Entre otros aspectos, el testigo deberá referirse a la forma en que llegó a trabajar en el sector Defensa, a las reuniones realizadas para impulsar la contratación y al papel que habrían desempeñado distintos funcionarios en la estructuración del proceso.

Asimismo, declarará sobre la decisión de acudir a una contratación directa para el mantenimiento de las aeronaves y sobre las presuntas presiones ejercidas durante la etapa contractual.

La Fiscalía también había solicitado practicar de manera anticipada un examen técnico forense sobre documentos y chats obtenidos del celular de Manrique, pero esa petición fue negada por el juez.

En paralelo, otro despacho judicial se abstuvo recientemente de imponer medida de aseguramiento en centro carcelario contra el exviceministro Suárez Soto.

Con la decisión adoptada por el Juzgado 48 Penal Municipal, la declaración de Manrique quedará incorporada formalmente como prueba judicial dentro del proceso. Las diligencias para comenzar la práctica anticipada de las pruebas están programadas para iniciar el próximo 4 de noviembre.

Lea también: 60 menores reclutados por el ELN y 11 condenados: la historia detrás de un expediente de violencia

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué aprobó la justicia dentro del proceso por el contrato de los helicópteros Mi-17?
El Juzgado 48 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá autorizó practicar como prueba anticipada la declaración de Diego Alejandro Manrique, exfuncionario que colaborará con la Fiscalía bajo un principio de oportunidad para detallar cómo se estructuró la adjudicación a Vertol Systems.
¿Por qué es crucial el testimonio de Diego Alejandro Manrique para la Fiscalía?
Su declaración permitirá acreditar conversaciones, reuniones y presiones encaminadas a favorecer a Vertol Systems, además de exponer las advertencias técnicas formuladas en diciembre de 2024 que cuestionaban la capacidad jurídica, técnica y financiera de la firma norteamericana.
¿Cuál es el contrato investigado y a cuánto asciende el monto cuestionado?
Se trata del contrato 012, firmado el 31 de diciembre de 2024 entre el Ministerio de Defensa y Vertol Systems por un valor de 32 millones de dólares, cuyo objeto era el mantenimiento y suministro de repuestos para la flota de helicópteros rusos Mi-17 de la Fuerza Pública.

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