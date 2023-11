Expertos consultados por este diario plantearon que esta propuesta de regular el uso de la tierra por parte de extranjeros es viable, siempre y cuando el Gobierno deje claras las reglas de juego que garanticen que no se terminará ahuyentando la inversión extranjera en el sector agro colombiano.

Al respecto, la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica , expuso en el debate de control político que es urgente definir un marco jurídico sobre el acaparamiento de tierras y destacó que es un problema universal que ya se ha regulado en otros países. “ Las normas no han resultado eficaces para desincentivar el acaparamiento, y por ello se debe trabajar en la regulación ”, dijo Mojica.

El parlamentario del Pacto Histórico aclaró que no se busca expropiar tierras ni promover la xenofobia , y detalló que junto a los ministerio de Agricultura y Comercio , el Dane y entidades como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi se abordó esta problemática en mesas de trabajo conjuntas y se concluyó que era necesario impulsar una regulación .

Para tratar de frenar esa problemática, se precisó que el proyecto propone establecer las reglas para limitar el acceso a tierras dentro de la frontera agrícola a una Unidad Agrícola Familiar (un área mínima vital) por cada persona natural y jurídica extranjera para evitar el acaparamiento.

Juan José Perfetti, economista agrícola de la Universidad Nacional, aseguró que se debe tener cuidado en no ahuyentar la inversión extranjera y señaló que se debe hablar de regulación si se trata de compras de tierra por millones de hectáreas. “La experticia en el mundo es que ahí sí tiene que haber una regulación por parte del Estado”, expuso Perfetti en diálogo con este diario.

En esa línea, el exministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, defendió que Colombia es un caso distinto al de países africanos donde los extranjeros acaparan hasta el 40 % del total de la tierra. “Entre nosotros ese problema no existe. Siempre y cuando aporten tecnología, no me parece que la presencia de extranjeros sea un problema serio en la tenencia de la tierra en Colombia”, dijo Restrepo.