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Así es el proyecto de ley que busca prohibir tratamientos de afirmación de género en menores de edad

La iniciativa fue radicada en el Senado como “Ley Laura, Niños No Experimento”. La propuesta ya cuenta con el visto bueno del Gobierno De la Espriella.

  • El Congreso deberá debatir en varias sesiones el proyecto “Ley Laura, Niños No Experimento”. Foto: Congreso
    El Congreso deberá debatir en varias sesiones el proyecto “Ley Laura, Niños No Experimento”. Foto: Congreso
Andrés Felipe Carmona Barrero
Andrés Felipe Carmona Barrero
hace 3 horas
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El Congreso tiene sobre la mesa un proyecto de ley que busca prohibir en Colombia los bloqueadores de pubertad, tratamientos hormonales y determinados procedimientos quirúrgicos de afirmación de género en niños, niñas y adolescentes.

La iniciativa, radicada el pasado 26 de agosto como el Proyecto de Ley 211 de 2026 Senado, se denomina “Ley Laura, Niños No Experimento” y ya se encuentra en trámite.

La propuesta pretende establecer que los menores de 18 años no puedan acceder a intervenciones médicas destinadas a modificar características sexuales con el propósito de adecuarlas a una identidad de género distinta del sexo asignado al nacer.

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También plantea sanciones para los profesionales de la salud y las instituciones que realicen, ordenen, autoricen o faciliten los procedimientos que quedarían prohibidos. Uno de los tratamientos que quedaría en el centro de esa prohibición son los bloqueadores de pubertad.

Los autores y congresistas que presentaron el proyecto de ley son Andrés Eduardo Forero Molina (senador del Centro Democrático), Luis Miguel López Aristizábal (representante por el Partido Conservador), Carol Borda (representante de Salvación Nacional), David Gerardo Cote Rodríguez (representante del Centro Democrático) y Sara Castellanos (senadora de Salvación Nacional).

Y precisamente sobre su utilización en menores habló el endocrinólogo pediátrico Mario Angulo Mosquera, quien hizo parte del equipo especializado de la Fundación Valle del Lili que atendió este tipo de casos desde finales de 2017.

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Según explicó el médico en entrevista con Mañanas Blu, el uso de estos medicamentos no comienza simplemente porque un niño manifieste dudas sobre su identidad de género.

La atención, afirmó, parte de una evaluación en la que intervienen diferentes profesionales y en la que los padres tienen un papel fundamental.

Angulo aseguró que el equipo atendió 114 pacientes desde su creación, una cifra que contrastó con los cerca de 800 pacientes que mensualmente recibe el servicio general de endocrinología pediátrica de la institución.

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El especialista explicó que durante la infancia existen menores que exploran diferentes formas de expresión de género y que esas manifestaciones no significan necesariamente que exista una identidad trans. “Hay un porcentaje grande de niños que en su infancia exploran expresiones”, afirmó.

De acuerdo con el endocrinólogo, cuando esas expresiones no son persistentes, el proceso puede mantenerse en un acompañamiento psicológico y familiar.

El equipo que integraba denominaba ese momento como una “fase exploratoria de género”. El escenario cambia, según su explicación, cuando existe una manifestación persistente y el menor comienza la pubertad. Es entonces cuando los bloqueadores pueden entrar en consideración dentro de la valoración médica.

El respaldo del Gobierno al proyecto quedó explícito este martes. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó que el Ejecutivo acompaña la iniciativa y anticipó que trabajará para sacarla adelante. “Compartimos plenamente su espíritu y su contenido. El Gobierno lo apoyará con determinación”, afirmó.

Hasta entonces, aunque existía una coincidencia pública entre el presidente y sectores de las iglesias cristianas y católicas que han defendido el proyecto, el respaldo de De la Espriella a esta agenda legislativa no había quedado expresamente planteado.

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El pronunciamiento llegó después de que el senador Andrés Forero, del Centro Democrático y uno de los congresistas que impulsa la iniciativa, le recordara al mandatario que el Congreso ya había presentado el proyecto.

“Presidente, junto con varios congresistas ya presentamos un proyecto de ley”, le respondió Forero. Y agregó: “Esperamos contar con el apoyo del Gobierno”.

El expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, también respaldó la iniciativa y dijo defender “las válidas preocupaciones del Presidente De la Espriella”.

Desde las organizaciones que defienden los derechos de las personas trans, la lectura es completamente distinta. Lina Quevedo, activista por los derechos de esta población, dijo en diálogo con El País América que la iniciativa, a su juicio, parte de afirmaciones que no corresponden con la atención médica que reciben actualmente los menores trans en Colombia.

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“Quedó muy claro el espaldarazo”, sostuvo Quevedo. La activista cuestionó particularmente las afirmaciones sobre cirugías, mutilaciones y esterilizaciones químicas en menores.

Según explicó, en Colombia no se realizan cirugías de cambio de sexo, mutilaciones ni esterilizaciones químicas a menores de edad, como sostienen quienes promueven el proyecto.

Quevedo señaló que la atención existente comprende acompañamiento psicosocial para niños y adolescentes que se identifican como trans y, en determinados casos, el uso de bloqueadores de pubertad bajo supervisión médica.

Estos medicamentos, recordó, también se utilizan en pacientes con pubertad precoz y tienen como finalidad retrasar temporalmente el desarrollo puberal.

Para la activista, el problema del proyecto va más allá de la discusión sobre los tratamientos. “Ese proyecto no solo es contra las infancias y adolescencias trans, sino que es contra la autonomía médica, es la politización de la medicina”, afirmó.

El debate legislativo coincidió con la difusión del documental ‘Colombia: fábrica de niños trans’, del mexicano Samuel Adrián, producción que cuestiona los tratamientos de afirmación de género para menores y que puso en circulación la afirmación de que el 78 % de los procedimientos de reafirmación de género en Colombia se practican en niños menores de siete años.

Angulo apareció mencionado en esa producción a partir de una grabación que, según denunció, fue utilizada sin su consentimiento.

El endocrinólogo alegó una vulneración de sus derechos a la honra y al buen nombre y pidió retirar los clips, referencias e imágenes en los que aparece.

La controversia alrededor del documental se trasladó también al ámbito judicial. Adrián fue detenido el domingo pasado 13 de septiembre por la Policía cuando llegó al aeropuerto El Dorado procedente de Panamá, en un procedimiento relacionado con el desacato de una medida judicial.

El procedimiento correspondió a la actuación de las autoridades por el presunto incumplimiento de una orden judicial, no a una captura con orden judicial.

“Esto no es una discusión ideológica”: congresista Carol Borda

En diálogo con EL COLOMBIANO, la congresista Carol Borda, una de las impulsoras del proyecto de ley “Laura, Niños No Experimento”, aseguró que la iniciativa tendría un respaldo creciente en el Congreso y adelantó que el presidente de la Comisión Séptima del Senado, Andrés Forero, es uno de los congresistas que “más” comprometidos con la propuesta.

“Este proyecto no es una discusión meramente ideológica, una disputa entre colectivos. Aquí hay una discusión científica”, afirmó Borrado.

Según la congresista, la iniciativa busca restringir procedimientos médicos relacionados con la transición de género en menores y, a su juicio, existe evidencia suficiente para considerar que pueden afectar su salud.

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Sobre los tiempos del trámite legislativo, Borda dijo que espera que el proyecto llegue a su primer debate en la Comisión Séptima del Senado durante el próximo mes o, como máximo, en un mes y medio.

“Yo espero que en este mes ya podamos iniciar esa primera discusión”, señaló.

La representante de Salvación Nacional también destacó el respaldo expresado por el Gobierno a través del ministro del Interior, Rodrigo Lara, y sostuvo que ese apoyo podría favorecer el avance de la iniciativa.

El caso de Laura que dio origen al proyecto Borrado explicó que el proyecto tomó como referencia el caso de una joven de Cali, identificada como Laura, quien, según su relato, sufrió abuso sexual durante su infancia y posteriormente recibió un diagnóstico de disforia de género.

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La congresista cuestionó las decisiones médicas que se habrían tomado posteriormente y aseguró que a los 19 años la joven fue sometida a una mastectomía, procedimiento quirúrgico que consiste en la extirpación parcial o total de una o ambas mamas.

Según Borda, en ese caso existen cuestionamientos sobre el consentimiento informado y otros procedimientos médicos, elementos que, aseguró, llevaron a los promotores del proyecto a recopilar información sobre tratamientos realizados a menores en Colombia.

La representante sostuvo que los autores de la iniciativa han recibido respuestas a derechos de petición que documentan más de 100 casos atendidos en distintas instituciones, aunque aclaró que todavía están recopilando información para establecer la dimensión de estos procedimientos en el país.

Borda también cuestionó la existencia de lineamientos institucionales que, según su interpretación, “favorecen” este tipo de intervenciones en menores y pidió al Ministerio de Salud revisar la normativa vigente.

La congresista defendió además que el proyecto no busca impedir el acompañamiento psicológico de los menores, sino limitar intervenciones médicas de carácter hormonal o quirúrgico antes de la mayoría de edad.

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¿Qué son los bloqueadores de pubertad?

Los medicamentos a los que se refiere el proyecto son utilizados para detener temporalmente los cambios físicos propios de la pubertad.

Angulo explicó que no existe una edad única para el inicio de ese proceso biológico. Puede comenzar alrededor de los nueve años, pero cada menor desarrolla la pubertad en un momento diferente.

“Cada niño, cada niña arranca su pubertad en su propio momento”, señaló.

Según el endocrinólogo, cuando los bloqueadores son considerados pertinentes, su propósito es suspender temporalmente esos cambios mientras continúa el proceso de evaluación del menor y su familia.

El médico resumió esa finalidad como una forma de “ganar tiempo” antes de tomar decisiones posteriores. También aseguró que el bloqueo puberal es reversible.

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Según su explicación, al suspender los medicamentos se reanuda el proceso de producción hormonal asociado con la pubertad. “Es un tratamiento completamente reversible”, afirmó.

El especialista diferenció esta intervención de las hormonas cruzadas, que pueden generar cambios permanentes y que, según el protocolo que describió, se consideran en una etapa posterior, habitualmente después de los 16 años.

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El proyecto también incluye las cirugías

La iniciativa que estudia el Congreso tiene un alcance mayor al de los bloqueadores. El texto propone prohibir también determinados tratamientos hormonales y procedimientos quirúrgicos de afirmación de género en menores de edad.

Sobre este último punto, Angulo fue enfático al explicar el funcionamiento del equipo médico que integró. “No se realiza ningún procedimiento quirúrgico”, afirmó. También señaló que los menores no llegan solos a este tipo de consultas y que los padres tienen un papel central en las decisiones.

El tratamiento, agregó, no depende exclusivamente de un endocrinólogo, sino de un equipo multidisciplinario que puede involucrar profesionales de endocrinología, psicología y acompañamiento familiar.

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Este punto hace parte del debate que pretende abordar el proyecto: sus autores sostienen que, debido a los posibles efectos físicos y psicológicos y a las dudas que, según ellos, persisten sobre los efectos a largo plazo de algunas intervenciones, debe aplicarse el principio de precaución y prohibirse su utilización en menores.

El caso que da nombre al proyecto de ley

La iniciativa toma su nombre “Ley Laura, Niños No Experimento” por el caso de una joven cuyo proceso de transición médica durante la adolescencia aparece en la exposición de motivos como uno de los argumentos para impulsar la prohibición.

Según el documento presentado ante el Congreso, Laura acudió a la Fundación Valle del Lili cuando tenía 15 años y posteriormente recibió tratamiento con testosterona y bloqueadores de pubertad.

A los 17 años, de acuerdo con el relato incorporado al proyecto de ley, se sometió a una cirugía de masculinización torácica. Posteriormente decidió no transicionar y llevó su caso ante la justicia.

Su experiencia es utilizada por los autores del proyecto para plantear cuestionamientos relacionados con el consentimiento informado, la valoración de los riesgos y la capacidad de los menores para comprender las consecuencias de determinadas intervenciones médicas.

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La propuesta también cita como antecedente internacional el caso de Keira Bell, en Reino Unido, y la denominada Cass Review, una investigación independiente sobre la atención de niños y adolescentes con incongruencia o disforia de género.

¿Qué tendría que pasar para que la prohibición sea ley?

El Proyecto de Ley 211 de 2026 Senado apenas inició su trámite y tiene que someterse a debates en ambas cámaras.

La iniciativa contempla excepciones para intervenciones médicas relacionadas con condiciones que afectan el desarrollo sexual y que no tengan como finalidad una afirmación de género, entre ellas determinados casos de pubertad precoz y algunas alteraciones congénitas, genéticas o cromosómicas.

También propone sanciones para los profesionales que incumplan la eventual prohibición. El proyecto plantea que estas conductas puedan constituir faltas graves frente a la ética médica y contempla medidas administrativas para las instituciones de salud.

Por ahora, el punto central de la discusión es si los menores deben poder acceder, bajo determinados criterios médicos y con acompañamiento familiar y multidisciplinario, a tratamientos como los bloqueadores de pubertad, o si estas intervenciones deben quedar prohibidas hasta los 18 años, como propone la iniciativa.

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El testimonio de Angulo introduce en esa discusión cómo se aplicaba uno de esos protocolos en la práctica: evaluación antes del tratamiento, participación de la familia, intervención de un equipo multidisciplinario y bloqueadores únicamente cuando el menor había llegado a la pubertad y el equipo consideraba pertinente su utilización, según explicó el endocrinólogo.

Preguntas y respuestas

¿Qué propone la Ley Laura sobre los tratamientos de afirmación de género en menores?
El Proyecto de Ley 211 de 2026 Senado propone prohibir determinadas intervenciones médicas de afirmación de género en niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, entre ellas bloqueadores de pubertad, tratamientos hormonales y determinados procedimientos quirúrgicos.
¿La Ley Laura ya fue aprobada en Colombia?
No. La Ley Laura todavía no es una ley vigente: se trata del Proyecto de Ley 211 de 2026 Senado, radicado el 26 de agosto y actualmente en trámite en el Congreso.
¿Qué tratamientos para menores prohibiría el proyecto de Ley Laura?
El proyecto busca prohibir intervenciones médicas destinadas a modificar características sexuales para adecuarlas a una identidad de género distinta del sexo asignado al nacer, incluyendo bloqueadores de pubertad, tratamientos hormonales y determinados procedimientos quirúrgicos.
¿La Ley Laura también prohibiría los bloqueadores de pubertad para menores?
Sí. El texto del proyecto incluye los bloqueadores de pubertad entre las intervenciones que pretende prohibir cuando sean utilizados con fines de afirmación de género en menores. La iniciativa contempla excepciones para procedimientos requeridos por condiciones médicas diagnosticadas, como la pubertad precoz.

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