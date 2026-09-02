Ojo con las protestas: Consejo de Estado fija límites y advierte sobre responsabilidad por daños

En un país donde ejercer la protesta es un derecho, las decisiones de las autoridades frente a las manifestaciones resultan llamativas, sobre todo cuando terminan en procesos judiciales. Pero, como en todo, ese derecho también tiene límites; llega hasta que empieza a afectar los derechos de los demás.
Eso es, básicamente, lo que dice una reciente decisión del Consejo de Estado, que determinó que las manifestaciones están protegidas constitucionalmente cuando se desarrollan de manera pública y pacífica, pero pueden generar responsabilidad cuando sobrepasan esos límites y causan daños a otras personas o empresas.
La decisión recuerda que el artículo 37 de la Constitución protege el derecho de reunirse y manifestarse públicamente y de manera pacífica. Sin embargo, el propio fallo advierte que, cuando una protesta deja de ser pacífica, pierde esa protección constitucional.