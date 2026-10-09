Gobierno estrena decreto para abordar la protesta social justo antes de marchas de la oposición

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció que el presidente Abelardo de la Espriella firmaría este viernes el decreto de protesta social.
Es decir, la norma entraría en vigor unos días antes de las marchas a las que ha convocado la oposición contra el Gobierno que lidera el expresidente Gustavo Petro. Estas movilizaciones están previstas para el 14 de octubre.
Este jueves, el ministro Lara publicó un video en el que se le ve junto al equipo del Viceministerio de Diálogo Social, mientras terminan de recoger los comentarios hechos por el público a la reforma.
Esto se debe a que, para este caso, la norma exige un proceso de consulta, un mecanismo legal y obligatorio para poner el borrador a disposición de los ciudadanos y así recibir observaciones y aportes.
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